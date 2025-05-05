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Обрання нового Папи: у Рим прибули всі 133 кардинали

У середу, 7 травня, відбудеться конклав.

Обрання нового Папи: у Рим прибули всі 133 кардинали
Фото: EPA/UPG

Усі кардинали, які повинні обрати наступного Папу Римського, приїхали до Риму.

Про це повідомляє Vatican News.

"Усі 133 кардинали, які приїхали з різних куточків світу, перебувають у Римі", — йдеться в повідомленні.

Вони зберуться в середу на конклав у Ватикані — у Сікстинській капелі. Захід розпочнеться о 16:30 за місцевим часом.

Очікується, що учасники конклаву проводитимуть голосування по декілька разів на день доти, доки хтось із кандидатів не збере дві третини голосів плюс щонайменше ще один голос.

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  • У Римі встановили Папські димові сигнали. Ватиканські робітники підняли димар на дах Сікстинської капели, який буде використано для спалювання бюлетенів для конклаву, на якому оберуть наступника Папи Франциска.
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