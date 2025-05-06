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У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

Наразі шістьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. 

У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації
Фото: Нацполіція

У Дніпрі викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії (ВЛК) одного з РТЦК та інших медичних закладів міста, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ.

Про це повідомила Національна поліція.

Лікарі вносили неправдиві дані до медичних документів, що давало можливість "хворим" чоловікам знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України.

У січні правоохоронці здійснили 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і транспорті. Вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Наприкінці квітня у ході наступного етапу розслідування проведено ще 11 обшуків та шістьом зловмисникам оголошено підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального Кодексу. Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

Наразі шістьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. 
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