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Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону

Усім звільненим буде надано медичну допомогу, а також будуть здійснені виплати. Визволені оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію.

Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
обмін полоненими, 6 травня 2025
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти. 

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя. 

Сьогоднішній обмін – вже пʼятий цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

“Щиро дякуємо за сприяння в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам та всім причетним структурам і організаціям за спільні зусилля заради визволення наших людей”, – написав Координаційний штаб. 

Усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога. 

Визволені оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі. 

“Наші – вільні. Наші – вдома. Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту”, – написав президент Зеленський.

Він додав, що вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності

“Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну”, – зазначив президент.
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