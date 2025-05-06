Переговори США з Росією щодо повернення українських дітей тривають, - Kyiv Independent

Це питання намагаються деполітизувати, щоб не перетворювати дітей на розмінну монету.

Сполучені Штати Америки залишаються відданими справі повернення незаконно депортованих Росією українських дітей додому. Про це йдеться у матеріалі Kyiv Independent.

Разом з тим, директорка ініціативи «Bring Kids Back UA», започаткованої президентом Володимиром Зеленським для координації повернення викрадених дітей, радниця керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна зазначила виданню, що Україна порушувала питання повернення дітей 11 березня в Саудівській Аравії під час переговорів зі США, а гуманітарний компонент розглядався як «вирішальний елемент» на переговорах.

«Ми всі погодилися, що це ніколи не слід виключати [з порядку денного]», – заявила Зарівна Kyiv Independent.

Як йдеться у матеріалі, викрадення дітей Трамп і Зеленський обговорили також під час телефонної розмови 19 березня. Тоді американський президент пообіцяв «тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти забезпечити повернення цих дітей додому, заявляли у Білому домі.

Крім того, тоді ж, у березні, Майк Волц, тодішній радник США з національної безпеки, відзначив, що повернення дітей було серед кількох «заходів зміцнення довіри», які обговорювалися, а «до дітей не слід ставитися як до розмінної монети. Це суперечить людяності».

Дарія Зарівна теж наголошує, що це питання намагаються «деполітизувати», щоб повернення дітей не відбувалося в обмін на «атомні електростанції чи територію».

«Це лише стимулюватиме Росію викрадати ще більше дітей», – пояснює Зарівна. – Дітей необхідно повернути беззастережно, відповідно до міжнародного гуманітарного права».

Катерина Рашевська, юрисконсульт Регіонального центру з прав людини, вважає, що питання повернення депортованих дітей визначає те, як українці мають сприймати мирні переговори з Росією.

«Як ми можемо вірити будь-якій обіцянці Росії, навіть не вторгатися до нас знову, якщо вона не поверне викрадених нею дітей?» – каже Рашевська, нагадавши, що Росія не виконує зобов’язання, передбачені Женевським та Гаазьким законодавством, чи варто довіряти їй нові.

Колишній уповноважений з прав дітей Микола Кулеба, який зараз очолює благодійну організацію Save Ukraine, що також займається поверненням українських дітей, вважає, що Дональд Трамп може відіграти ключову роль у поверненні дітей. Зокрема допомогти уряду розкрити важливі деталі про них та створити механізм порятунку.

«Таким чином, ми встановимо повний масштаб катастрофи, ідентифікуємо всіх постраждалих дітей, як в Україні, так і в Білорусі, а потім зможемо їм допомогти», – припускає він.

При цьому Kyiv Independent зазначає, що український чиновник, знайомий з цим питанням, повідомив: переговори США з Росією щодо повернення дітей все ще тривають. Що буде далі, значною мірою залежить від тиску, який США та їхні союзники можуть чинити на Росію.

Незаконна депортація українських дітей

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту,

кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей

з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч. Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані

реабілітаційні табори

. У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити. 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав

ордери на арешт Владіміра Путіна

та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через вчиненні ними воєнні злочини, пов’язані з депортацією українських дітей до РФ.