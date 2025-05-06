Адміністрація Трампа платитиме нелегалам по тисячі доларів за добровільне повернення додому

Продовжуючи свою програму масової депортації, адміністрація президента Дональда Трампа заявила в понеділок, що виплатить 1000 доларів іммігрантам, які нелегально перебувають у Сполучених Штатах і добровільно повертаються додому, передає AP.

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) заявило в пресрелізі, що також оплатить нелегальним мігрантам дорогу додому. Крім того, ті, хто через додаток CBP Home повідомлять уряд про свій план повернутися додому, будуть «позбавлені пріоритету» для затримання та депортації імміграційними органами.

«Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самодепортація – це найкращий, найбезпечніший та найекономічніший спосіб виїхати зі Сполучених Штатів, щоб уникнути арешту», – сказала міністр Крісті Ноем. «МВБ зараз пропонує нелегальним іноземцям оплату дороги назад та грошову допомогу для повернення додому через додаток CBP Home».

Міністерство заявило, що вже оплатило квиток на літак для одного мігранта, щоб повернутися додому в Гондурас з Чикаго, і повідомило, що на цей та наступний тиждень заброньовано більше квитків.