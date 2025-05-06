У Ватикані на час конклаву відключать мобільний зв'язок

Проте вірянам на площі Святого Петра можна не турбуватися.

Під час виборів нового Папи Римського Ватикан перетвориться на "сліпу зону" для мобільного зв'язку: у найменшій державі світу вирішили відключити будь-який комунікаційний сигнал.

Як пише The Guardian, смартфони та інші гаджети опиняться офлайн у середу о 3 годині дня за місцевим часом. Роботу вишок-передавачів поновляться лише тоді, коли світ дізнається ім'я наступного понтифіка.

Кардинали, які напередодні прибули у Рим для участі в конклаві, перед входом до Сікстинської капели все одно залишатимуть телефони в окремому відведеному місці - щоб гарантовано ніхто не міг з ними зв'язатися та вплинути на вибори.

У Ватикані стверджують, що їхнє рішення не має стати проблемою для тисяч вірян, які очікуватимуть оголошення імені нового Папи безпосередньо на площі Святого Петра. Там сигнал глушити не будуть.