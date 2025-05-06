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Адміністрація Трампа заборонила Гарвардському університету отримувати нові федеральні гранти

Це загострило його протистояння з університетом Ліги плюща через звинувачення в антисемітизмі та неефективному управлінні.

Адміністрація Трампа заборонила Гарвардському університету отримувати нові федеральні гранти
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету отримувати нові федеральні гранти, пише DW.

Це загострило його протистояння з університетом Ліги плюща через звинувачення в антисемітизмі, політичній упередженості та неефективному управлінні, йдеться у заяві американського Міністерства освіти.

Цей крок заморожує мільярди доларів майбутніх дослідницьких грантів та іншої допомоги престижному закладу.

У листі, надісланому до Гарварду, міністерка освіти Лінда Макмегон стверджувала, що університет не виконав своїх “юридичних зобов'язань” і “більше не повинен звертатися за грантами до федерального уряду, оскільки вони не будуть надані”.

Вона заявила, що її лист “ознаменовує кінець нових грантів”, доки виш “не продемонструє відповідальне управління університетом”.

Трамп вимагає зміни політики в елітних університетах

Білий дім завдав жорстких дій щодо американських університетів, критикуючи їхні програми різноманітності та стверджуючи, що вони роблять недостатньо для зупинення антисемітизму в кампусах.

Минулого року університети по всій території США сколихнули протести, студенти закликали навчальні заклади відмовитися від фінансування з Ізраїлем через тривалу війну у Смузі Гази. Трамп назвав ці протести прохамасівськими. Однак протестувальники, включаючи деякі єврейські групи, кажуть, що уряд помилково поєднує критику Ізраїлю з антисемітизмом та підтримкою терористичного угруповання.

  • Уряд США припинив фінансування низки коледжів, зокрема Колумбійського, Пенсільванського та Корнельського університетів, прагнучи повного дотримання політики Трампа.
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