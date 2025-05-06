Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення

Прем'єрка пообіцяла організувати голосування, якщо цього захочуть громадяни.

Очільниця уряду канадської провінції Альберта Даніель Сміт заявила, що готова наступного року організувати референдум про незалежність, якщо відповідна петиція збере необхідну кількість підписів.

Як пише Associated Press, прем'єрка стверджує, що не хоче відокремлення регіону від Канади, але "це будуть вирішувати жителі Альберти, особливо, якщо Оттава продовжуватиме атакувати нашу провінцію так, яка робила це упродовж десяти років".

Альберта має великі запаси нафти, проте федеральний уряд керівної Ліберальної партії ухвалив низку законів, які обмежують видобуток "чорного золота". Місцева влада вважає, що це коштувало регіону мільярди доларів втраченого прибутку.

Сміт ініціює законодавчі зміни, які дозволять провести референдум за умови того, що петиція про це набере 10% від загальної кількості виборців - замість нинішніх 20%.

Франкомовна провінція Квебек двічі виносила на голосування громадян питання незалежності - у 1980 та 1995 роках. Обидва рази більшість висловлювалася проти відокремлення.