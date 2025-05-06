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Геґсет наказав скоротити кожного п'ятого з топ-генералів Пентагону

Міністр оголосив кампанію "менше генералів, більше солдатів".

Геґсет наказав скоротити кожного п'ятого з топ-генералів Пентагону
Піт Геґсет
Фото: EPA/UPG

Очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет дав розпорядження звільнити 20% чотиризіркових генералів та адміралів Пентагону - це найвища кар'єрна сходинка, якої можна досягнути в американській армії.

Як пише Deutsche Welle, у власних соцмережах урядовець оголосив про старт кампанії під назвою "менше генералів, більше солдатів". На його переконання, "позбутися надлишкових людей у структурі означатиме оптимізувати та раціоналізувати лідерство". Геґсет також заявив, що "більше генералів та адміралів - це не дорівнює більше досягнень". 

Окрім армії, скорочення на 20% топ-персоналу зачепить також Національну гвардію США.

  • Сам Геґсет, за інформацією ЗМІ, боявся бути звільненим з Пентагону через свою залученість до скандалів з обговоренням секретних військових планів у незахищених месенджерах.
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