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Судитимуть шахраїв, які заробили на копіях ґаджетів з Азії 38 млн грн

Ділки продавали годинники, навушники, зарядні пристрої та комплектуючі до них.

Судитимуть шахраїв, які заробили на копіях ґаджетів з Азії 38 млн грн

У Хмельницькій області судитимуть шахраїв, які масово ввозили з Азії та продавали копії ґаджетів відомого бренду, повідомили у Національній поліції.

Кіберполіцейські та детективи Бюро економічної безпеки торік ліквідували ділків, які під виглядом оригінальної продукції відомого бренду: годинники, навушники, зарядні пристрої та комплектуючі до них.

Товар зловмисники розповсюджували поштовими сервісами по всій території України, для чого створили та адміністрували інтернет-магазин та телеграм-канал. Встановлено, що в такий спосіб правовласнику було завдано збитків на загальну суму понад 38 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та ведення діяльності, а також в автомобілі одного з фігурантів. 

Вилучено понад 4 тис. одиниць контрафактної продукції, а також мобільні телефони, ноутбуки та документацію.

24-річному організатору схеми було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та ч. 3 ст. 177 (Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження разом з обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті. 
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