Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?

Варто нагадати, що ще 20 серпня 2023 року набрав чинності закон, яким уточнили положення про конкурсний відбір кандидатур на посаду суддів КСУ, про що LB.ua докладно писав. Нова конкурсна процедура відбору суддів КСУ передбачає створення спеціальної Дорадчої групи експертів (ДГЕ). Саме ця група повинна оцінювати моральні якості й рівень компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді. Але процес призначення суддів КСУ фактично заблокований. Розповідаємо про причини.

Вакантними залишаються 7 посад: три — за квотою президента України, дві посади — за квотою Верховної Ради України, ще дві — за квотою зʼїзду суддів України.

Але з 27 січня 2025 року в КСУ відсутній кворум для ухвалення рішень, оскільки у трьох суддів минув 9-річний строк повноважень. І зараз у КСУ лише 11 суддів з 18, передбачених Конституцією. А мінімальний кворум — 12 суддів.

Фото: golos.com.ua

Що з конкурсами від з'їзду суддів і ВРУ?

Конкурсний відбір кандидатів до КСУ за квотою зʼїзду суддів оголосили наприкінці 2024 року. 20 лютого 2025 року ДГЕ отримала від Ради суддів України документи семи кандидатів, допущених до участі в конкурсі. І зараз триває етап оцінювання Дорадчою групою. Згідно з Законом України «Про Конституційний Суд України», ДГЕ має чотири місяці (до 20 червня), щоб вивчити всіх кандидатів.

18 лютого 2025 року ДГЕ завершила конкурсні процедури і сформувала рейтинговий список з шести кандидатів, які претендують на дві вакантні посади суддів КСУ за квотою парламенту. 19 лютого передала його й інші необхідні документи Комітету парламенту з питань правової політики. Тепер він має вивчити їх, провести співбесіди з кандидатами та визначити рекомендовані кандидатури. Далі голосування Верховної Ради за призначення суддів КСУ за квотою парламенту. Саме так минулого року призначили суддю КСУ Сергія Різника.

Фото: ccu.gov.ua Сергій Різник набув повноважень судді Конституційного Суду України 28 травня 2024 року

Отже, уже понад два місяці правовий комітет парламенту має перелік кандидатів, але досі навіть не провів співбесід з ними.

Депутати проти ДГЕ

Голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов («Слуга народу») у коментарі LB.ua підтвердив, що рейтинговий список кандидатів депутати одержали від ДГЕ в лютому.

«Але на той момент ми ще не отримали результатів спеціальної перевірки кандидатів. Без них розгляд парламентом кандидатур на посади суддів КСУ неможливий. Вони були лише в березні», — зазначив Маслов.

Також, за його словами, комітет наприкінці лютого попросив у ДГЕ документи про виконання практичного завдання кандидатами.

«Це має допомогти народним депутатам визначитись із позицією по кандидатах», — сказав Маслов.

«Ми призначили засідання комітету і навіть запросили кандидатів. Але відклали розгляд, оскільки члени комітету вважають, що правильно проводити співбесіду з кандидатами, коли є всі документи на них. Але станом на зараз від ДГЕ ми не отримали запитуваних документів», — уточнив депутат.

Фото: Макс Требухов Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов

Водночас член комітету Сергій Власенко («Батьківщина») заявив LB.ua, що він і колеги мають питання до висновків ДГЕ.

«Ми знайшли випадки, коли ДГЕ минулого року визнавала окремих кандидатів недоброчесними, а цього року визнала доброчесними. У зв'язку з цим ми хотіли б поставити питання ДГЕ на засіданні комітету. Але нам відповідають, що вони незалежні експерти і не приходитимуть на комітет», — розповів Власенко.

Він також вважає, що самі законодавчі зміни про ДГЕ абсолютно неконституційні.

«Ми передали повноваження з відбору суддів КСУ якійсь незрозумілій Дорадчій групі експертів, частина з якої, до речі, навіть не приїжджала в Україну, а працювала онлайн. Тому треба повернутися в конституційне русло, скасувати явно неконституційні закони, відновити нормальні процедури добору. Бо створені механізми, яких немає в жодній країні Європейського Союзу, в жодній країні світу, де іноземці обирають суддів», — додав Сергій Власенко. Він разом з колегами по фракції наприкінці 2024 року подав звернення до КСУ, аби визнати всі конкурси з міжнародними експертами в антикорупційних, судових і правоохоронних органах неконституційними.

Фото: glavcom.ua Сергій Власенко

Позиція ДГЕ

У ДГЕ LB.ua підтвердили, що два кандидати — Михайло Савчин і Юлія Кириченко — торік не пройшли оцінки моральних якостей, та згодом успішно подолали всі етапи.

Голова ДГЕ Оксана Васильченко пояснила: деякі кандидати, які спочатку отримали негативні рішення щодо їхньої відповідності критерію високих моральних якостей, під час нових конкурсів змогли надати додаткові пояснення, документи «або іншого роду докази, які розвіяли сумніви членів ДГЕ».

Фото: надано автором Голова ДГЕ Оксана Васильченко

«Тож така зміна ДГЕ результатів свого ж оцінювання не лише не суперечить законодавству, а й загалом свідчить про обʼєктивність і неупередженість експертів», — переконана вона.

Що з кандидатами за квотою президента?

18 лютого цього року ДГЕ також завершила конкурсні процедури та сформувала рейтинговий список з шести кандидатів, які претендують на три вакантні посади суддів КСУ за квотою президента.

Уже наступного дня ДГЕ передала всі необхідні документи конкурсній комісії при президентові. А вона

11 березня рекомендувала главі держави трьох кандидатів для призначення суддями КСУ.

Після цього Володимир Зеленський мав би видати укази про призначення суддів КСУ. Однак їх досі немає. Чому? Невідомо. LB.ua звернувся із запитом до Офісу Президента, але відповіді поки що не отримав.

Водночас стаття 10-9 Закону України «Про Конституційний Суд України» вказує: «якщо указ про призначення на посаду судді КСУ не видано протягом тридцяти днів з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про рекомендацію про призначення на посаду судді, конкурсна комісія має право оголосити новий конкурсний відбір».

Тобто конкурсна комісія при президентові може оголосити новий конкурс, однак це лише її право, а не обовʼязок.

Також закон не забороняє президенту видати укази про призначення суддів КСУ пізніше. Цей термін фактично необмежений.

Залишається лише чекати

Ще з 19 лютого 2025 року є всі необхідні умови, щоб парламент і президент призначили п’ять нових суддів КСУ, заявила LB.ua секретар ДГЕ Морін ОʼКоннор.

Фото: надано автором секретар ДГЕ Морін ОʼКоннор

«Однак наскільки нам відомо, профільний комітет ВРУ так і не розглянув цього питання, не провів своїх співбесід з кандидатами. А без цього голосування за призначення суддів КСУ в сесійній залі відбутися не може», — сказала вона.

Секретар ДГЕ звернула увагу, що торік комунікація ДГЕ й комітету Ради була оперативнішою. Зокрема, 13 травня ДГЕ передала правовому комітету рейтинговий список кандидатів — і вже через 10 днів, 23 травня 2024 року, парламент призначив новим суддею КСУ Сергія Різника.

«Причини, чому зараз події розгортаються інакше, нам не відомі. Передбачені законом повноваження ДГЕ вичерпані в рамках цього конкурсу, і всі подальші процедури належать до компетенції Верховної Ради України. У президента теж немає жодних правових перешкод призначити трьох нових суддів КСУ за своєю квотою. Роль ДГЕ в цьому конкурсі також завершена, і нам залишається лише чекати указів президента про призначення суддів КСУ», — додала Морін ОʼКоннор.