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Британія, Франція та Канада погрожують Ізраїлю санкціями

Від уряду Нетаньягу вимагають зупинити новий великий наступ на Газу.

Британія, Франція та Канада погрожують Ізраїлю санкціями
Фото: EPA/UPG

Лідери Сполученого Королівства, Франції та Канади заявили, що готові до "конкретних дій" щодо Ізраїлю у випадку відмови держави на Близькому Сході зупинити наступ на Смугу Гази.

Як пише CNN, йдеться про персональні санкції, які можуть стосуватися членів уряду Біньяміна Нетаньягу. Щоб уникнути цього сценарію, офіційний Єрусалим має не лише наказати військам припинити наступ, але й дати можливість проїзду для гуманітарних вантажів.

Ізраїль стверджує, що у понеділок вже надав згоду на те, щоб кілька вантажівок з їжею вирушили в анклав для подолання продуктової кризи. Проте в ООН заявили, що це "крапля в морі" порівняно з тим, якою є потреба палестинського населення в їжі. 

Нетаньягу продовжує наполягати на тому, що план Ізраїлю - повністю контролювати Смугу Гази.
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