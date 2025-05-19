Колишній президент МКС Сон Сан Хьон повідомив, що лідер КНДР Кім Чен Ин може зіткнутися з розслідуванням воєнних злочинів за підтримку війни Росії проти України.
Про це повідомляє Yonhap.
“Настав час притягнути Кім Чен Ина до Міжнародного кримінального суду”, – сказав Сон.
Він зазначив, що зараз дотримано правових стандартів для того, щоб Україна могла порушити справу проти північнокорейського диктатора в МКС за допомогу РФ у російсько-українській війні.
“Є можливість для української влади, як жертви, подати скаргу проти Північної Кореї до МКС. Хоча скарга, подана Україною, була б дуже ідеальною, МКС також має повноваження розпочати незалежне розслідування”, - зауважив ексголова МКС.
Він нагадав, що ордер МКС на арешт не має строку давності і вимагає від обвинувачених “носити клеймо протягом усього життя” та накладає “значне психологічне покарання”, забороняючи їм ступати на територію 124 країн-членів МКС.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні РФ проти України виправдана. За його словами, це "здійснення суверенних прав на захист "братньої нації".
- Наприкінці квітня Північна Корея вперше підтвердила, що направила свої війська до Росії для підтримки війни Москви проти України відповідно до договору про взаємну оборону.