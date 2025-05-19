Поліція Великобританії затримала третього підозрюваного у підпалах майна, пов’язаного з Кіром Стармером

Правоохоронці затримали вже третього чоловіка, якого підозрюють у підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Великобританії Кіром Стармером.
Про це повідомляє пресслужба поліції Лондона.
Поліцейські затримали 34-річного чоловіка за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з метою створення загрози життю. Його взяли під варту.
Арешт стосується трьох інцидентів - пожежі автомобіля 8 травня, пожежі біля входу до будинку 11 травня та пожежі в житловому будинку рано вранці 12 травня.
- Британська поліція заявила про затримання другого підозрюваного у справі про підпал майна прем'єр-міністра Кіра Стармера.
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Напередодні поліція Лондона затримала 21-річного українця Романа Лавриновича, який у п'ятницю постав перед судом за звинуваченнями у підпалі з наміром заподіяти шкоду життю людей.
- Маєток у північному Лондоні, який належить прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, став ціллю для ймовірного терористичного нападу із застосуванням вогняної бомби.