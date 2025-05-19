Поліція Великобританії затримала третього підозрюваного у підпалах майна, пов’язаного з Кіром Стармером

Правоохоронці затримали вже третього чоловіка, якого підозрюють у підпалах майна, пов’язаного з прем’єром Великобританії Кіром Стармером.

Про це повідомляє пресслужба поліції Лондона.

Поліцейські затримали 34-річного чоловіка за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з метою створення загрози життю. Його взяли під варту.

Арешт стосується трьох інцидентів - пожежі автомобіля 8 травня, пожежі біля входу до будинку 11 травня та пожежі в житловому будинку рано вранці 12 травня.