Трамп подзвонить Зеленському після розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп після сьогоднішньої розмови з російським керманичем Володимиром Путіним проведе розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила речниця Білого дому Керолін Лівітт.

В Кремлі раніше заявляли, що розмова з Трампом запланована на 17 годину. Після неї американський президент планує дзвінок до Зеленського.

"Як ви знаєте, президент говоритиме з Путіним о 10 годині (17 за Києвом. – Ред). Він подзвонить президенту Зеленському після того, як ця розмова завершиться. Говоритиме про цю розмову, яка відбудеться о 10 годині", – сказала Лівітт.

Вона запевнила, що Трамп працює над тим, аби закінчити війну в Україні та війну Ізраїлю і ХАМАС і просувається так швидко, як може.

"Він хоче, щоб конфлікти завершилися. Не лише для збереження грошей, а для збереження життів", – повідомила Лівітт.