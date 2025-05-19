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Трамп подзвонить Зеленському після розмови з Путіним

Дзвінок в Росію анонсували на 17 годину. 

Трамп подзвонить Зеленському після розмови з Путіним
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп після сьогоднішньої розмови з російським керманичем Володимиром Путіним проведе розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомила речниця Білого дому Керолін Лівітт. 

В Кремлі раніше заявляли, що розмова з Трампом запланована на 17 годину. Після неї американський президент планує дзвінок до Зеленського. 

"Як ви знаєте, президент говоритиме з Путіним о 10 годині (17 за Києвом. – Ред). Він подзвонить президенту Зеленському після того, як ця розмова завершиться. Говоритиме про цю розмову, яка відбудеться о 10 годині", – сказала Лівітт.

Вона запевнила, що Трамп працює над тим, аби закінчити війну в Україні та війну Ізраїлю і ХАМАС і просувається так швидко, як може.

"Він хоче, щоб конфлікти завершилися. Не лише для збереження грошей, а для збереження життів", – повідомила Лівітт. 

  • Розмову із Путіним американський президент анонсував на сьогодні ще цими вихідними. Трамп не приїхав до Туреччини, де зустрічалися російська і українська делегації 16 травня. На цих перемовинах російська делегація не погодилася на припинення вогню, вимогу якого їй висунули ще 10 травня.
  • У день переговорів Трампу дзвонили Зеленський, Макрон, Стармер і Мерц – спільно під час перебування в Албанії. А вчора з ним повели розмову Стармер, Мерц, Макрон і Мелоні.
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