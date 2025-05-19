Євросоюзу доведеться витратити додатково 10 млрд євро на поповнення запасів газу

Євросоюзу доведеться витратити щонайменше на 10 мільярдів євро більше, ніж минулого року, щоб поповнити свої газові запаси перед зимою після того, як перший холодний сезон за чотири роки сильно виснажив його резерви.

Як пише Financial Times, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році блок погодився щоліта заповнювати сховища до 90%, щоб уникнути перебоїв у холодні місяці.

А після цієї "першої справжньої" зими європейські газові резервуари були порожніми на дві третини в березні. Тому протягом літа доведеться докласти значних зусиль і витрат, щоб заповнити їх до нормального рівня.

Хоча ціни на газ нижчі, ніж рік тому, головним чином через зниження попиту з боку Китаю, досягнення цільового показника в 90% до листопада коштуватиме близько 26 мільярдів євро. Минулого року на заповнення резервуарів до 99% витратили 16 мільярдів євро.

Газові трейдери не поспішають поповнювати запаси, оскільки вважають, що ціни ще впадуть. Але ажіотаж наприкінці літа також може призвести до зростання цін.

Загалом аналітики вважають, що ціни протягом літа зростуть приблизно на 10% порівняно з поточним рівнем через масштаби робіт із заправки. За їхніми словами, Європі потрібно буде збільшити імпорт СПГ на 45% порівняно з минулим роком, щоб запаси були заповнені на 80%.

Китай, найбільший у світі покупець СПГ, нещодавно скоротив закупівлі газу через сприятливі погодні умови та погіршення економічних перспектив. Але тимчасове перемир'я в торговельній війні між Пекіном і Вашингтоном, оголошене на початку цього місяця, тепер може означати зростання економічної активності та попиту на газ.

Це створить конкуренцію Європі за ресурси і ціни можуть зрости.