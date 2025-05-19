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Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати

Цей вид раку чутливий до гормональної терапії, і це дозволить провести ефективне лікування. 

Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

У колишнього президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати, який поширився на кістки.

Як пише The Guardian, про це повідомив у неділю його офіс.

Минулого тижня 82-річного політика оглянули лікарі після виявлення симптомів ураження сечовипускального каналу та вузлика у простаті. 

Як зазначили у офісі Байдена, що, хоча цей тип раку є агресивним, він, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування.

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Раку простати присвоюється оцінка, яка називається шкалою Глісона. Вона вимірює від одного до десяти, як ракові клітини виглядають порівняно з нормальними клітинами. Офіс Байдена повідомив, що його оцінка становила дев'ять, і це свідчить про те, що його рак є одним з найагресивніших.

Коли рак простати поширюється, він часто розповсюджується на кістки. Метастазований рак набагато важче лікувати, ніж локалізований, оскільки лікам важко досягти всіх пухлин і повністю подолати хворобу. Однак, коли раку простати для росту потрібні гормони, як у випадку з Байденом, він може бути схильний до лікування.

Діючий президент Штатів Дональд Трамп уже відреагував на хворобу свого колишнього опонента на виборах і написав на своїй платформі Truth Social, що він та його дружина Меланія "засмучені новиною" і бажають "Джо швидкого та успішного одужання".

Байден був найстаршим президентом в історії, і його здоров'я викликало занепокоєння серед виборців. Він переміг чинного президента Трампа на президентських виборах 2020 року і спочатку прагнув реваншу з ним минулого року. Але через запитання щодо його віку та психічної здоров'я він вибув з перегонів і підтримав Гарріс на посаду свого наступника.

Байден раніше хворів на рак. До початку президентства йому хірургічним шляхом видалили кілька немеланомних видів раку шкіри, а в лютому 2023 року йому видалили ракове утворення з грудної клітки.

За даними Американського онкологічного товариства, у США рак простати є найпоширенішим видом раку та другою провідною причиною смерті від раку серед чоловіків.
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