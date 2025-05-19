​У Румунії на виборах президента переміг проукраїнський Нікушор Дан

У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців.

Про це пише румунська служба "Радіо свобода".

За даними виборчої комісії, згідно з попередніми результатами після підрахунку 20 085 протоколів, Нікушор Дан отримав 6 168 696 голосів, що становить 53,60% голосів, а його суперник, ультраправий політик Джордж Сіміон – 5 339 039, або 46,40% голосів.

Різниця між двома кандидатами становить 829 657 голосів.

У другому турі голосування проголосували понад 11,6 мільйона румунів, що означає явку 64,72%.

З "історичною перемогою" на виборах Дана уже привітав український президент Володимир Зеленський. Для України, сусіда і друга Румунії, важливо бути з цією країною надійними партнерами, сказав він.

"І ми впевнені, що будемо. Працюючи разом, ми можемо посилити і наші країни, і Європу. Ми завжди дуже поважатимемо Румунію та її народ, особливо за отриману підтримку протягом найважчого періоду в нашій історії. Любі румунці, ви можете розраховувати на Україну як на надійного друга і партнера. Ми можемо подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними і міцними", – написав Зеленський у X.

Він додав, що очікує з нетерпінням на подальший розвиток партнерства між українцями та румунами.

Вчора у Румунії на президентських виборах зафіксували найвищу явку за останні 20 років.