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​У Румунії на виборах президента переміг проукраїнський Нікушор Дан

Нікушор Дан здобув 53,6% голосів виборців.

​У Румунії на виборах президента переміг проукраїнський Нікушор Дан
ПЕреможець президентських виборів у Румунії Нікушор Дан
Фото: EPA/UPG

У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців. 

Про це пише румунська служба "Радіо свобода".

За даними виборчої комісії, згідно з попередніми результатами після підрахунку 20 085 протоколів, Нікушор Дан отримав 6 168 696 голосів, що становить 53,60% голосів, а його суперник, ультраправий політик Джордж Сіміон – 5 339 039, або 46,40% голосів.

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Різниця між двома кандидатами становить 829 657 голосів.

У другому турі голосування проголосували понад 11,6 мільйона румунів, що означає явку 64,72%.

З "історичною перемогою" на виборах Дана уже привітав український президент Володимир Зеленський. Для України, сусіда і друга Румунії, важливо бути з цією країною надійними партнерами, сказав він.

"І ми впевнені, що будемо. Працюючи разом, ми можемо посилити і наші країни, і Європу. Ми завжди дуже поважатимемо Румунію та її народ, особливо за отриману підтримку протягом найважчого періоду в нашій історії. Любі румунці, ви можете розраховувати на Україну як на надійного друга і партнера. Ми можемо подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними і міцними", – написав Зеленський у X. 

Він додав, що очікує з нетерпінням на подальший розвиток партнерства між українцями та румунами. 

  • Вчора у Румунії на президентських виборах зафіксували найвищу явку за останні 20 років.
  • Нікушор Дан, який наразі є мером Бухареста, балотується на президентських виборах як незалежний кандидат. Він пообіцяв боротися з корупцією, є рішучим прихильником ЄС та НАТО, а також заявив, що підтримка України Румунією є життєво важливою для безпеки Румунії.
  • Детальніше про вибори читайте у матеріалі LB.ua "Президентські вибори в Румунії: ризики для України і наших партнерів".
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