У Будапешті пройшла акція протесту через законопроєкт проти громадських організацій і незалежних медіа

18 травня у столиці Угорщини пройшла масова акція протесту, учасники якої виступили проти законопроєкту, який загрожує громадським організаціям і незалежним медіа, пише Telex.
Протестувальники пройшли маршем по місту. Вони обгорнули плакат із зображенням російського диктатора Володимира Путіна у прапор, що нагадує кольори веселки. Також люди несли плакати із карикатурами на прем’єр-міністра Віктора Орбана, чия партія внесла на розгляд парламенту скандальний законопроєкт.
Приєдналися до протесту незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі, а зранку - профспілки і громадські організації та представники громадянського суспільства.
Увечері протестувальники почали розходитися. Наприкінці заходу організатори попросили присутніх підписатися на їхню сторінку у Facebook, де буде розміщено петицію, яку мають потім передадти до Європейського парламенту
- Партія «Фідес» Орбана цього тижня подала законопроєкт, який передбачає складення списку організацій, які отримують іноземне фінансування, та обмеження або навіть закриття їхньої діяльності, якщо уряд вирішить, що вони “загрожують Угорщині та її культурі”.
- Днями в Угорщині десятки новинних агентств, аналітичних центрів та правозахисних груп опублікували листа з протестами проти запланованого закону, який “має на меті заглушити критику уряду”.
- Якщо законопроєкт таких приймуть, банківські рахунки організацій, діяльність яких уряд вважає загрозою, будуть контролюватися, а кошти з-за кордону, які вважаються загрозою, можуть бути заблоковані.