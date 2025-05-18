У Будапешті пройшла акція протесту через законопроєкт проти громадських організацій і незалежних медіа

Зранку до акції приєдналися профспілки і представники громадянського суспільства.

акція протесту в Будапешті 18 травня 2025 року

18 травня у столиці Угорщини пройшла масова акція протесту, учасники якої виступили проти законопроєкту, який загрожує громадським організаціям і незалежним медіа, пише Telex.

Протестувальники пройшли маршем по місту. Вони обгорнули плакат із зображенням російського диктатора Володимира Путіна у прапор, що нагадує кольори веселки. Також люди несли плакати із карикатурами на прем’єр-міністра Віктора Орбана, чия партія внесла на розгляд парламенту скандальний законопроєкт.

Приєдналися до протесту незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі, а зранку - профспілки і громадські організації та представники громадянського суспільства.

Увечері протестувальники почали розходитися. Наприкінці заходу організатори попросили присутніх підписатися на їхню сторінку у Facebook, де буде розміщено петицію, яку мають потім передадти до Європейського парламенту