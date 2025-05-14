Партія Орбана "Фідес" хоче створити "чорний список" організацій, які отримують іноземне фінансування

Організації вноситимуть до списку, якщо їх вважатимуть загрозою національному сувернітету.

Партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана внесла в середу до парламенту законопроєкт, який критики назвали атакою на громадянське суспільство.

Про це пише Politico.

Законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, які отримують іноземне фінансування, зокрема з грантів ЄС, якщо воно вважатиме їх загрозою національному суверенітету. Це управління створили у грудні 2023 року, воно вивчає будь-які групи або окремих одержувачів іноземного фінансування.

У документі йдеться, що загрози національному суверенітету включають вплив на громадську думку, сприяння демократичним дебатам або оскарження цінностей, визначених державою, зокрема християнської культури та традиційних сімейний ролей.

Видання пише, що цей законопроєкт нагадує російський закон про "іноземних агентів", який Кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів.

Організації, яких внесуть до списку, втратять доступ до пожертвувань у вигляді 1% податку на доходи громадян і будуть зобов'язані доводити, що все фінансування є внутрішнім. Їхні лідери також зіткнуться з суворими правилами розкриття інформації, включаючи обов'язкове декларування активів.

Законопроєкт також дозволить владі проводити перевірки, вилучати документи та пристрої, а також накладати штрафи – до 25-кратного розміру будь-якого отриманого іноземного фінансування, які мають бути сплачені протягом 15 днів.

Депутат від партії "Фідес" Янош Галаш обґрунтував законопроєкт тим, що в останні роки були викриті "зловживання, які серйозно порушують суверенітет Угорщини".