Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків

Банкрутство, яким лякав прем'єр в разі вступу України в ЄС, може настати і без цього.

Угорський уряд був змушений вдатися до часткового замороження частини бюджетних видатків через зафіксований у перші чотири місяці 2025 року рекордний дефіцит.

Як пише Bloomberg, упродовж періоду із січня до квітня угорський кошторис пішов "в мінус" на майже 3 трильйони форинтів - це близько 8 мільярдів доларів. Ніколи раніше дефіцит не був настільки значним вже за першу третину року.

У 2025 році уряд Віктора Орбана оптимістично заклав у свої фінансові прогнози економічне зростання на 2,5%, проте в реальності ВВП країни лише скоротився. А кредитний рейтинг Угорщини впав після того, як у Будапешті вирішили підняти цільові показники дефіциту бюджету не лише на нинішній, але й на наступний 2026 рік.

У міністерстві фінансів вважають, що замороження видатків демонструє "здатність фіскальної політики швидко реагувати". В уряді стверджують, що не будуть послаблювати обмеження спеціально під парламентські вибори, які відбудуться за рік.