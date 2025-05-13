Угорський уряд був змушений вдатися до часткового замороження частини бюджетних видатків через зафіксований у перші чотири місяці 2025 року рекордний дефіцит.
Як пише Bloomberg, упродовж періоду із січня до квітня угорський кошторис пішов "в мінус" на майже 3 трильйони форинтів - це близько 8 мільярдів доларів. Ніколи раніше дефіцит не був настільки значним вже за першу третину року.
У 2025 році уряд Віктора Орбана оптимістично заклав у свої фінансові прогнози економічне зростання на 2,5%, проте в реальності ВВП країни лише скоротився. А кредитний рейтинг Угорщини впав після того, як у Будапешті вирішили підняти цільові показники дефіциту бюджету не лише на нинішній, але й на наступний 2026 рік.
У міністерстві фінансів вважають, що замороження видатків демонструє "здатність фіскальної політики швидко реагувати". В уряді стверджують, що не будуть послаблювати обмеження спеціально під парламентські вибори, які відбудуться за рік.
- Віктор Орбан лякав угорців тим, що вступ України до ЄС призведе до банкрутства Угорщини, і обіцяв не допустити створення в країні дружнього до нашої держави уряду.