Президент Бразилії заявив, що попросить Путіна поїхати до Туреччини на переговори

Таку заяву він зробив під час прес-конференції у Пекіні.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва сказав, що попросить лідера РФ Володимира Путіна поїхати до Туреччини на переговори з Україною.

Як пише CNN, таку заяву він зробив під час прес-конференції у Пекіні.

Лула також сказав журналістам, що також проситиме Путіна про припинення вогню на 30 днів, коли після Китаю знову відвідає Москву.

"Коли я зупинюся в Москві, я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не вартує сказати: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула переговори, чорт забирай", – зазначив бразильський президент.

Він сказав, що його попросив про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва був одним із лідерів, які відвідали 9 травня параду Москві.