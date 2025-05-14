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Президент Бразилії заявив, що попросить Путіна поїхати до Туреччини на переговори

Таку заяву він зробив під час прес-конференції у Пекіні. 

Президент Бразилії заявив, що попросить Путіна поїхати до Туреччини на переговори
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва і Путін
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва сказав, що попросить лідера РФ Володимира Путіна поїхати до Туреччини на переговори з Україною.

Як пише CNN, таку заяву він зробив під час прес-конференції у Пекіні. 

Лула також сказав журналістам, що також проситиме Путіна про припинення вогню на 30 днів, коли після Китаю знову відвідає Москву. 

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"Коли я зупинюся в Москві, я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не вартує сказати: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула переговори, чорт забирай", – зазначив бразильський президент. 

Він сказав, що його попросив про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

  • Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва був одним із лідерів, які відвідали 9 травня параду Москві. 
  • В ніч на 11 травня Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".
  • Згодом президент України Володимир Зеленський сказав, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. 
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