Президент Бразилії заявив, що попросить Путіна поїхати до Туреччини на переговори

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва сказав, що попросить лідера РФ Володимира Путіна поїхати до Туреччини на переговори з Україною.
Як пише CNN, таку заяву він зробив під час прес-конференції у Пекіні.
Лула також сказав журналістам, що також проситиме Путіна про припинення вогню на 30 днів, коли після Китаю знову відвідає Москву.
"Коли я зупинюся в Москві, я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не вартує сказати: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула переговори, чорт забирай", – зазначив бразильський президент.
Він сказав, що його попросив про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
- Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва був одним із лідерів, які відвідали 9 травня параду Москві.
- В ніч на 11 травня Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".
- Згодом президент України Володимир Зеленський сказав, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня.