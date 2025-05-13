Росіян не допустили до боротьби за дві ліцензії на Олімпіаду-2026 в фігурному катанні

Втім, до кваліфікації допустили чотирьох фігуристів, які виступають в одиночному катанні.

Спортивні і танцювальні дуети з Росії не допущені до участі у кваліфікації на зимову Олімпіаду-2026.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) опублікував список російський фігуристів, які пройшли перевірку та отримали дозвіл змагатись у кваліфікаційному турнірі до Олімпіади-2026.

Під час перевірки розглядалась наявність зв'язків з російськими чи білоруськими військовими та іншими спецслужбами. Крім того брались до уваги публічні заяви, у яких підтримувалось вторгнення РФ в Україну.

В результаті перевірки не всі спортсмени отримали "нейтральний" статус та допуск до кваліфікаційного олімпійського турніру. Їхні призначені запасні також були визнані такими, що не мають права брати участь. Так сталось, оскільки заміна дозволяється лише у разі травми, а не з підстав дискваліфікації.

Таким чином російські "нейтральні" спортсмени не зможуть боротися за ліценції у двох дисциплінах: спортивних парах та танцях на льоду.

Втім, перевірку пройшли чотири фігуристи, які виступають в одиночному катанні: Аделія Петросян, Аліна Горбачова, Петр Гуменник та Владислав Дікіджі.

Також ISU схвалив заявки на участь у відборі до Олімпіади-2026 18 російських ковзанярів та шорттрекістів.