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Стали відомі судді, які працюватимуть на фіналі Кубка України з футболу

Головним арбітром буде Микола Балакін з Київщини.

Стали відомі судді, які працюватимуть на фіналі Кубка України з футболу
Ілюстративне фото
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) призначив суддів на фінал Кубка України сезону-2024/25. 

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Обов'язки головного арбітра виконуватиме Микола Балакін з Київської області.

Допомагати йому будуть судді на лініях Олександр Беркут (Суми) і Дмитро Запороженко (Запоріжжя). Четвертим арбітром призначили Дмитра Панчишина з Харкова.

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Також на матчі працюватиме система відеодопомоги арбітра VAR під керівництвом Дениса Шурмана з Київської області.

У фіналі, якій пройде на Центральному стадіоні Житомира 14 травня о 18:30, гратимуть донецький “Шахтар” та київське “Динамо”.
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