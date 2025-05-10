"Джиро д'Італія-2025" стартувала етапом в Албанії

Вже після першого дня пелотон втратив одного з фаворитів.

Перший з трьох гран-турів велоспортивного сезону стартував: "Джиро д'Італія" цьогоріч обрала місцем проведення перших кількох етапів Албанію.

Як пише The Guardian, в перший день тритижневого веломарафону спортсмени подолали трохи більше 160 кілометрів з курорту Дуррес до столиці країни Тірани. Переможцем у запеклому спринті на фініші став данець Мадс Педерсен, для якого це другий тріумф на італійських перегонах.

Драмою дня стало падіння 35-річного іспанця Мікеля Ланди за 5 кілометрів до завершення етапу. Бронзовий призер Джиро 2015 та 2022 років залишав трасу на ношах. Продовжити участь у змаганнях він не зможе.

У суботу тур продовжиться гонкою з роздільним стартом у Тірані. У рожевій майці лідера поїде Педерсен, проте втримати її буде практично неможливо. Головним фаворитом цьогорічного Джиро вважається словенець Прімож Роглич.