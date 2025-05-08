Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
Віцепрезидент США Венс раптом висловився за довгостроковий мир в Україні
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
WP: Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
ГоловнаСпорт

Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії

Мабуть, успіхи жодного із шахістів світу не викликають такого резонансу, як українця Василя Іванчука. І це при тому, що шахи – це гра індивідуальна, і переважна більшість стурбована лише своїми результатами.

А тут успіхи Василя Михайловича викликали такі теплі відгуки… Про виступ легенди й реакцію шахової спільноти на її гру читайте на LB.ua.

Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії
Василь Іванчук під час шахової партії на Олімпіаді.
Фото: Ukrainian Chess Federation

Голландський гросмейстер Аніш Гірі написав, що, коли він починав свою кар’єру, ім’я Іванчука вже гриміло по усьому світі. Йому дуже приємне, що українець й досі продовжує радувати своїх прихильників.

Також суворий і в міру цинічний (в хорошому сенсі слова) шаховий блогер Ілля Левітов раптом знайшов теплі слова на адресу Василя Іванчука.

На турнірі в Рейк’явіку львів’янин відмінно стартував, набравши 6,5 очка з 7. А у восьмому турі він зустрівся з рейтинг-фаворитом турніру – іранцем Пархамом Макшадлу. Василь грав білими й захопив ініціативу. На жаль, він двічі не скористався ледь не стовідсотковою можливістю виграти й партія закінчилася унічию.

Василь Іванчук під час шахової партії на турнірі в Рейк'явіку
Фото: Reykjavik Open
Василь Іванчук під час шахової партії на турнірі в Рейк'явіку

На жаль, і в наступній партії українець випустив безперечну перевагу і зіграв унічию. У результаті замість першого місця він розділив лише призове. Проте, уже наступного турніру на іспанському острові Менорка Іванчук свого вже не впустив. 

Рейтинг-фаворитом був відомий індійський гросмейстер Михай Сорін. Також можна відзначити чемпіона світу з рапіду Володара Мурзіна (під прапором ФІДЕ), американського гросмейстера Сема Шенкланда. А всього у змаганні брали участь понад 300 шахістів.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies