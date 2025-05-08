Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії

Голландський гросмейстер Аніш Гірі написав, що, коли він починав свою кар’єру, ім’я Іванчука вже гриміло по усьому світі. Йому дуже приємне, що українець й досі продовжує радувати своїх прихильників.
Також суворий і в міру цинічний (в хорошому сенсі слова) шаховий блогер Ілля Левітов раптом знайшов теплі слова на адресу Василя Іванчука.
На турнірі в Рейк’явіку львів’янин відмінно стартував, набравши 6,5 очка з 7. А у восьмому турі він зустрівся з рейтинг-фаворитом турніру – іранцем Пархамом Макшадлу. Василь грав білими й захопив ініціативу. На жаль, він двічі не скористався ледь не стовідсотковою можливістю виграти й партія закінчилася унічию.
На жаль, і в наступній партії українець випустив безперечну перевагу і зіграв унічию. У результаті замість першого місця він розділив лише призове. Проте, уже наступного турніру на іспанському острові Менорка Іванчук свого вже не впустив.
Рейтинг-фаворитом був відомий індійський гросмейстер Михай Сорін. Також можна відзначити чемпіона світу з рапіду Володара Мурзіна (під прапором ФІДЕ), американського гросмейстера Сема Шенкланда. А всього у змаганні брали участь понад 300 шахістів.