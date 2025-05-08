Шахи: легендарний Іванчук здивував в Ісландії та переміг в Іспанії

А тут успіхи Василя Михайловича викликали такі теплі відгуки… Про виступ легенди й реакцію шахової спільноти на її гру читайте на LB.ua.

Мабуть, успіхи жодного із шахістів світу не викликають такого резонансу, як українця Василя Іванчука. І це при тому, що шахи – це гра індивідуальна, і переважна більшість стурбована лише своїми результатами.

Василь Іванчук під час шахової партії на Олімпіаді.

Голландський гросмейстер Аніш Гірі написав, що, коли він починав свою кар’єру, ім’я Іванчука вже гриміло по усьому світі. Йому дуже приємне, що українець й досі продовжує радувати своїх прихильників.

Також суворий і в міру цинічний (в хорошому сенсі слова) шаховий блогер Ілля Левітов раптом знайшов теплі слова на адресу Василя Іванчука.

На турнірі в Рейк’явіку львів’янин відмінно стартував, набравши 6,5 очка з 7. А у восьмому турі він зустрівся з рейтинг-фаворитом турніру – іранцем Пархамом Макшадлу. Василь грав білими й захопив ініціативу. На жаль, він двічі не скористався ледь не стовідсотковою можливістю виграти й партія закінчилася унічию.

Фото: Reykjavik Open Василь Іванчук під час шахової партії на турнірі в Рейк'явіку

На жаль, і в наступній партії українець випустив безперечну перевагу і зіграв унічию. У результаті замість першого місця він розділив лише призове. Проте, уже наступного турніру на іспанському острові Менорка Іванчук свого вже не впустив.

Рейтинг-фаворитом був відомий індійський гросмейстер Михай Сорін. Також можна відзначити чемпіона світу з рапіду Володара Мурзіна (під прапором ФІДЕ), американського гросмейстера Сема Шенкланда. А всього у змаганні брали участь понад 300 шахістів.