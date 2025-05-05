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Снайпер S1mple повертається у кіберспорт у складі FaZe Clan

S1mple приєднався до команди FaZe.

Снайпер S1mple повертається у кіберспорт у складі FaZe Clan
Олександр "s1mple" Костилєв
Фото: FaZe

Легендарний снайпер NAVI Олександр "s1mple" Костилєв повертається на професійну сцену. Він виступатиме у складі FaZe Clan на правах оренди.

Про це повідомили у команді FaZe.

"S1mple допоможе команді на двох найближчих великих турнірах: IEM Dallas 2025 та BLAST.tv Austin Major 2025", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що Олександр Костилєв виступатиме за американську організацію на правах оренди до завершення цього сезону.

У 2023 році S1mple припинив свої виступи за NaVi, а минулого року змагався у складі Falcons.
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