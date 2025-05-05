Стрибун у воду Олексій Середа про дует із Гриценком: «Наш синхрон покращився, бо краще відчуваємо один одного»

Український стрибун у воду Олексій Середа підбив підсумки виступів на Суперфіналі Кубка світу, в якому національна команда здобула дві медалі, ексклюзивно для LB.ua.

«Підлаштовуємося один під одного. Ми стали більше і краще відчувати один одного. Я бачу сам, що наш синхрон покращився і ми змогли взяти тут (у Суперфіналі КС, – LB.ua) «бронзу». В команді «срібло» взяли, бо усі майже якнайкраще виконали свою роботу. Кожен стрибок був дуже хорошим, і для нас це дуже гарне досягнення», – сказав Середа.

Водночас він розкритикував новий формат Суперфіналу Кубка світу. На думку Олексія, він був максимально поганим для національної команди.

«Це був найгірший розклад з усіх можливих… Було б класно, якби ми (Середа й Гриценко, – LB.ua) були в різних групах, але сталося навпаки. Випало як випало, тому стрибали один проти один». Враження від формату не дуже позитивні. Мені такий формат не подобається. Він, на мою думку, трохи не справедливий. Умовно один спортсмен набирає 480 балів, а інший в цій парі набирає 450 очок і не проходить у півфінал. А в іншій парі спортсмен набирає ще менше – і він у півфіналі. У будь-якому випадку це комерційні змагання, головна мета який полягає у тому, щоб повеселити людей. Однак, зауважу, що формат точно не вплинув на мій результат», – пояснив стрибун у воду.

Після Суперфіналу стрибуни збірної України готуватимуться до Чемпіонату Європи, який відбудеться у Туреччині.

Нагадаємо, стрибуни національної команди України здобули дві медалі у Суперфіналі Кубка світу: бронзову медаль у синхронних стрибках із вишки і командне «срібло».

Олексій Середа стрибає у дуеті з Марком Гриценком. Раніше він виступав разом із Кіріллом Болюхом.