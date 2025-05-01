Збірна України з хокею перемогла Польщу на ЧС-2025 у Дивізіоні 1А

Збірна України перемогла Польщу на ЧС-2025 з хокею

У передостанній ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні 1А збірна України зіграла проти Польщі.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

Матч Польща – Україна закінчився з рахунком 1:4 (0:0, 1:1, 0:3).

Заключний ігровий тур пройде 3 травня. О 12:30 Україна зіграє проти Японії, о 16:00 буде матч Італія – Румунія, а Великобританія та Польща свій поєдинок розпочнуть о 19:30.

Турнірне становище: Велика Британія - 9 очок (після 4-х ігор), Україна - 9 (4), Італія - 7 (4), Польща - 6 (4), Японія - 1 (3), Румунія - 1 (3).

Перші дві команди у групі потрапляють в елітний Дивізіон чемпіонату світу з хокею на наступний сезон.