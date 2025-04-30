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Збірна України з хокею перемогла Румунію на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А

Після цієї перемоги збірна України уникнула загрози вильоту до нижчого дивізіону.

Збірна України з хокею перемогла Румунію на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А
Збірна України з хокею перемогла Румунію на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А
Фото: IIHF

Національна збірна України з хокею провела третій матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А проти збірної Румунії.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

Збірна України перемогла Румунію з рахунком 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).

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Після цієї перемоги збірна України уникнула загрози вильоту до нижчого дивізіону. Водночас українські хокеїсти суттєво покращили свої шанси на місце в топ-2. Перші дві команди у групі потраплять в елітний Дивізіон чемпіонату світу з хокею на наступний сезон.

1 травня відбудеться гра проти збірної Польщі, а 3 травня - Японії.
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