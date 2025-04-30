Ліга чемпіонів: "Арсенал" Зінченка поступився у першому півфіналі

Лондонський "Арсенал" та французький "Парі-Сен Жермен" провели перший матч півфінальної стадії футбольної Ліги чемпіонів. Українець Олександр Зінченко був у заявці "канонірів" на гру, але з лави запасних не вийшов.

Вже на четвертій хвилині чемпіон Франції вийшов вперед зусиллями Усмана Дембеле. Партнеру асистував Хвіча Кварацхелія.

Попри невдалий початок, англійський клуб загалом не поступався команді Луїса Енріке. За очікуваними голами "Арсенал" навіть випередив "ПСЖ", так само як і за ударами в площину воріт. Але єдиний гол Меріно арбітри скасували через офсайд.

0:1 у підсумку - на Париж за тиждень чекатиме протистояння, сповнене інтриги. Поки ближчими до фіналу є саме французи.