Українського півфіналу не буде: Костюк з боєм поступилася "нейтральній" першій ракетці

У Мадриді Марта була близькою до того, щоб провчити лідерку рейтингу.

Українська тенісистка Марта Костюк завершила свої виступи на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді, зупинившись на стадії чвертьфіналу.

24-та сіяна не змогла подолати бар'єр "нейтральної" лідерки світового рейтингу Аріни Сабалєнка, хоча була дуже близькою до цього. В обох партіях Марта мала сетболи і доводила справу до тайбрейку, але білоруска без прапора все ж виявлялася сильнішою.

Поразка 6:7, 6:7 означає, що українського півфіналу у столиці Іспанії не буде: переможниця цієї пари вийшла на Еліну Світоліну, яка раніше обіграла японку Моюку Учудзіму. Тепер у першої ракетки України буде нагода помститися за співвітчизницю.