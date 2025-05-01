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Українського півфіналу не буде: Костюк з боєм поступилася "нейтральній" першій ракетці

У Мадриді Марта була близькою до того, щоб провчити лідерку рейтингу.

Українського півфіналу не буде: Костюк з боєм поступилася "нейтральній" першій ракетці
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк завершила свої виступи на турнірі серії WTA 1000 у Мадриді, зупинившись на стадії чвертьфіналу.

24-та сіяна не змогла подолати бар'єр "нейтральної" лідерки світового рейтингу Аріни Сабалєнка, хоча була дуже близькою до цього. В обох партіях Марта мала сетболи і доводила справу до тайбрейку, але білоруска без прапора все ж виявлялася сильнішою.

Поразка 6:7, 6:7 означає, що українського півфіналу у столиці Іспанії не буде: переможниця цієї пари вийшла на Еліну Світоліну, яка раніше обіграла японку Моюку Учудзіму. Тепер у першої ракетки України буде нагода помститися за співвітчизницю.
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