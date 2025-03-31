Він переміг у фіналі чемпіонату України зі стрибків з 10-метрової вишки.

Український стрибун у воду Олексій Середа ексклюзивно для Lb.ua поділився враженнями від перемоги на Чемпіонаті України.

«Відстрибав так собі, середній результат. З таким результатом можна потрапити у фінал чи півфінал, але показувати такий результат у самому фіналі... Я не задоволений, можу набагато краще стрибати. Я зробив усе вниз головою, без грубих помилок, але на 7 балів – це середній варіант», – сказав він.

Фото: Пресслужба федерації Олексій Середа під час нагородження

За словами Середи, стрибати вдома складніше, адже усі чекають на його перемогу.

«У мене на Чемпіонаті України завжди інші почуття. Я боюся програти пацанам, які у мене не вигравали раніше. Є вже планка, що я кожного року стабільно виграю Чемпіонат України, а на мене це трохи тисне. Я розумію, що думати про поразку неправильно, але інколи навіть простіше стрибати десь на міжнародних змаганнях, ніж на чемпіонаті України. Стрибки у воду – непередбачуваний вид спорту», – пояснив стрибун.

Фото: Пресслужба федерації Олексій Середа і Марк Гриценко під час стрибка

У новому сезоні Середа стрибає разом із новим партнером у синхроні. Замість Кірілла Болюха Олексій виступатиме з Марком Гриценком.

«Підлаштовуюсь під нього, він інколи під мене. Намагаємось відчути цей спільний вайб, тому виходить уже дуже непогано. Якщо говорити глобально, то ми тільки десь пів року як стрибаємо разом синхрон. Це дуже мало, треба більше досвіду, більше стрибків, більше змагань разом. Марк – зовсім інша людина, якщо порівнювати його і Кірілла. Марк за характером дуже схожий на мене. Він «розгільдяй», а Кірюха більш спокійний, домашній. Побачимо, зараз все добре й у нас немає конфліктів», – підсумував Середа.

Нагадаємо, Олексій Середе разом з іншими стрибунами вирушив до Мексики на етап Кубка світу.