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Шестеро українок боротимуться за медалі на жіночому чемпіонаті Європи

Сьогодні, 31 березня, на острові Родос стартує індивідуальний жіночий чемпіонат Європи з шахів. У ньому беруть участь 136 учасниць. Серед них шестеро представниць України. 

Шестеро українок боротимуться за медалі на жіночому чемпіонаті Європи
Анна Ушеніна
Фото: ФШУ

Найбільшу увагу, звичайно, привертає участь Анни Ушеніної (рейтинг – 2438). У січні цього року Анна вже стала чемпіонкою континенту з рапіду та срібною призеркою з блискавичної гри. Непогано б до цієї колекції додати ще одну медаль. Зважаючи на її відмінну форму, можна сміливо прогнозувати, що Ушеніна серйозно посперечається за звання чемпіонки з класичних шахів.

Українська шахістка з Харкова Анна Ушеніна
Фото: ФШУ
Українська шахістка з Харкова Анна Ушеніна

Також українські любителі шахів надії покладатимуть на досвідчену Інну Гапоненко (2349). Великий досвід та бойові якості Гапоненко – це факти загальновідомі. Тому не дуже дивним буде, якщо вона вистрелить на Родосі. 

Інна Гапоненко під час шахової партії.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Інна Гапоненко під час шахової партії.

Наталія Жукова (2306) вже двічі була чемпіонкою континенту (2002 та 2015) року. Можливо, хтось скаже, що її найкращі часи позаду, але сама Наталія напевно має іншу думку. Тим більше, що у двадцятих роках вона континентальний титул ще не виборювала…

Наталія Жукова (праворуч)
Фото: ФШУ
Наталія Жукова (праворуч)

На минулому європейському форумі приємно здивувала усіх київська школярка Божена Піддубна (2145). Вона лідирувала після п’ятого туру. Потім їй вже не вдалося підтвердити свої результати, та все ж. Того ж року вона у відмінному сталі перемогла легендарну чемпіонку світу Нонну Гаприндашвілі. А це дорогого варто!

Звичайно, є й наша четвірка дуже сильна, яка не гратиме на Родосі. Це – сестри Музичук (Анна та Марія), які щойно закінчили четвертий етап жіночого Гран-прі. Причому, Анна стала переможницею. Також Юлія Осьмак. Вона пояснила свою відсутність тим, що має місце на цьогорічному Кубку світу, яке Юля завоювала через виступ на шаховій Олімпіаді. Не виступить на турнірі також Наталія Букса.

Хто ж буде головною конкуренткою наших дівчат? 

Це – Ніно Баціашвілі (2473) Мері Арабідзе (2449), Лейла Джавахашвілі (2429) та Бела Хотінашвілі (2418) – усі з Грузії. Сербська шахістка Теодора Іньяц та Цолакіда Ставрула (2445) з Греції. До речі, вона приїхала на Родос одразу після завершення четвертого етапу Гран-прі. Як і Ірина Бульмага (2360), яка представляє Австрію. Також її сусідка - Дінара Вагнер (2440), шахістка з Німеччини калмицького розливу.

Шахова дошка.
Фото: EPA/UPG
Шахова дошка.

Блищатиме на турнірі Антоанета Стефанова (2426) з Болгарії. Вона, як і Анна Ушеніна, була вже навіть чемпіонкою світу. І, звичайно, не можна забувати про польських майстринь. Це і Клаудія Кулонь (2401), і Олександра Мальцевська (2376) і супердосвідена Моніка Сочко (2369), і Олівія Келбаса (2360).Посперечаються за чільні місця й азербайджанські та вірменські шахістки.

Турнір проходитиме в 11 турів за швейцарською системою. Контроль часу: 1,5 години на 40 хвилин плюс 30 хвилин та по 30 секунд додаватиметься за кожний хід, починаючи з першого. Понад десять шахісток здобудуть право грати в цьогорічному Кубку світу.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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