Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Паралізований КСУ. Чому не призначають нових суддів?
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
ГоловнаСпорт

Український стрілець Куліш: «Є бажання і сили на Олімпіаду-2028, але складно отримати квоту»

Призер Ігор-2024 у Парижі став спортсменом березня від Національного олімпійського комітету.

Український стрілець Куліш: «Є бажання і сили на Олімпіаду-2028, але складно отримати квоту»
Українець Сергій Куліш під час стрільби.
Фото: НОК України

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор зі стрільби Сергій Куліш розповів LB.ua, чи братиме участь в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

«Сили є, бажання є, але не знаю, чи буду брати там участь. Дуже важко отримати квоти на Олімпіаду. Побачимо, ще є багато часу. Зараз менше змагань. Можливо, це на краще, бо зможу трохи відпочити та привести в порядок свій психологічний стан», – сказав стрілець.

Куліш також розповів, де готується до змагань. 

«У нас була дуже класна база у Львові, але, на жаль, вона згоріла. Зараз усі наші тренування проходять у Вінниці. Цього недостатньо, тут не можна проводити змагання, але зараз війна, і ми тренуємось в тих умовах, які є», – пояснив Сергій.

Він також поділився враженнями від перемоги на Чемпіонаті Європи зі стрільби. 

«Все нормально, це перша медаль для мене в особистому заліку. Раніше я вигравав тільки в команді. Я дуже радий, довго йшов до цього. Багато було тренувань, багато часу і розмов із тренерами. Тому радий, що нарешті вдалося виграти в індивідуалі», – пояснив олімпійський срібний призер.

Нагадаємо, у березні 2025 року Сергій Куліш виграв золоту медаль на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який пройшов у хорватському Осієку.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Куліш став другим у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 метрів, додавши до власного активу другу срібну медаль Олімпійських ігор.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies