Український стрілець Куліш: «Є бажання і сили на Олімпіаду-2028, але складно отримати квоту»

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор зі стрільби Сергій Куліш розповів LB.ua, чи братиме участь в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.

«Сили є, бажання є, але не знаю, чи буду брати там участь. Дуже важко отримати квоти на Олімпіаду. Побачимо, ще є багато часу. Зараз менше змагань. Можливо, це на краще, бо зможу трохи відпочити та привести в порядок свій психологічний стан», – сказав стрілець.

Куліш також розповів, де готується до змагань.

«У нас була дуже класна база у Львові, але, на жаль, вона згоріла. Зараз усі наші тренування проходять у Вінниці. Цього недостатньо, тут не можна проводити змагання, але зараз війна, і ми тренуємось в тих умовах, які є», – пояснив Сергій.

Він також поділився враженнями від перемоги на Чемпіонаті Європи зі стрільби.

«Все нормально, це перша медаль для мене в особистому заліку. Раніше я вигравав тільки в команді. Я дуже радий, довго йшов до цього. Багато було тренувань, багато часу і розмов із тренерами. Тому радий, що нарешті вдалося виграти в індивідуалі», – пояснив олімпійський срібний призер.

Нагадаємо, у березні 2025 року Сергій Куліш виграв золоту медаль на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який пройшов у хорватському Осієку.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Куліш став другим у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 метрів, додавши до власного активу другу срібну медаль Олімпійських ігор.