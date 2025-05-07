Ліга чемпіонів: "Інтер" вийшов до фіналу у матчі з сімома голами

Міланський "Інтер" став першим фіналістом цьогорічної футбольної Ліги чемпіонів: "нерадзуррі" вийшли переможцями з двоматчевої дуелі, яка подарувала вболівальникам загалом аж 13 голів.

Після нічиєї 3:3 у Барселоні італійці та каталонці на легендарному "Джузеппе Меацца" не збавили градус результативності та драми. Господарі знову, як і в першому матчі, досягли переваги у два м'ячі - забивали Мартінес та Чалханоглу.

Але по перерві "блаугран" досить швидко повернули собі статус-кво зусиллями Еріка Гарсії та Дані Ольмо. А на 87-ій хвилині один з головних претендентів на "Золотий м'яч" Рафінья, здавалося, вирвав для "Барси" героїчну вольову перемогу.

Проте так тільки здавалося. Гойдалки хитнулися знову, і Ачербі у компенсований час засвітив на табло ті самі знайомі вже цифри 3:3. Що до овертаймів, то в них успіх був на боці "Інтера" - гол Фраттезі на 99-ій хвилині вивів міланців до мюнхенського фіналу - 4:3 і божевільні 7:6 за підсумками двох ігор.