Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
Джордже Сіміон: допомагати Україні зброєю “невигідно”
Джордже Сіміон: допомагати Україні зброєю “невигідно”
Орбан пообіцяв не допустити дружнього до України уряду
Орбан пообіцяв не допустити дружнього до України уряду
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: "Інтер" вийшов до фіналу у матчі з сімома голами

Міланці та барселонці знову влаштували феєричну дуель.

Ліга чемпіонів: "Інтер" вийшов до фіналу у матчі з сімома голами
Інтер - Барселона 4:3
Фото: EPA/UPG

Міланський "Інтер" став першим фіналістом цьогорічної футбольної Ліги чемпіонів: "нерадзуррі" вийшли переможцями з двоматчевої дуелі, яка подарувала вболівальникам загалом аж 13 голів.

Після нічиєї 3:3 у Барселоні італійці та каталонці на легендарному "Джузеппе Меацца" не збавили градус результативності та драми. Господарі знову, як і в першому матчі, досягли переваги у два м'ячі - забивали Мартінес та Чалханоглу. 

Але по перерві "блаугран" досить швидко повернули собі статус-кво зусиллями Еріка Гарсії та Дані Ольмо. А на 87-ій хвилині один з головних претендентів на "Золотий м'яч" Рафінья, здавалося, вирвав для "Барси" героїчну вольову перемогу.

Проте так тільки здавалося. Гойдалки хитнулися знову, і Ачербі у компенсований час засвітив на табло ті самі знайомі вже цифри 3:3. Що до овертаймів, то в них успіх був на боці "Інтера" - гол Фраттезі на 99-ій хвилині вивів міланців до мюнхенського фіналу - 4:3 і божевільні 7:6 за підсумками двох ігор. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies