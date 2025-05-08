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Марта Костюк здобула найбільш переконливу перемогу у професійній кар'єрі

Віддала суперниці лише один гейм.

Марта Костюк здобула найбільш переконливу перемогу у професійній кар'єрі
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк стартувала на турнірі серії WTA 1000 у Римі з особистого рекорду - ніколи раніше наша співвітчизниця не проводила настільки односторонню гру.

У протистоянні з Александрою Еалою з Філіппін Марта програла лише один гейм. Зустріч завершилася за 1 годину і 2 хвилини з рахунком 6:0, 6:1 на користь українки.

Ця перемога стала найбільш переконливою у професійній кар'єрі Костюк. "Бублик" у першому сеті став для неї 11-им за час виступів у турі і вже третім в нинішньому сезоні.

У другому раунді на Марту чекає протистояння з колишньою росіянкою, а нині представницею Австралії Дар'єю Касаткіною. У Римі найкращий особистий результат Костюк - третє коло у 2023 році.
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