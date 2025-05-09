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Ярослава Магучіх встановила рекорд сезону на комерційному турнірі в Катарі

Ще одна українка, Юлія Левченко, посіла третє місце.

Ярослава Магучіх встановила рекорд сезону на комерційному турнірі в Катарі
Золота медалістка Ярослава Магучіх з України святкує перемогу у фіналі у стрибках у висоту серед жінок на Чемпіонаті Європи з ле
Фото: EPA/UPG

Двоє українських спортсменок, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, взяли участь у комерційному турнірі What Gravity Challenge у катарській Досі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ярослава Магучіх виграла змагання з результатом 2.02 м, при цьому вона встановила рекорд сезону.

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Друге місце посіла Елеанор Паттерсон (Австралія), яка подолала 1.96 м, бронза у Юлії Левченко, яку взяла висоту 1.94 м.

Магучіх та Левченко на турнірі боролися з вісьмома іншими суперницями, зокрема бронзовою призеркою Ігор у Парижі Елеанор Паттерсон, німкенею Крістіною Гонзель, британкою Морган Лейк.
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