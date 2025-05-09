Ліга Європи: "Ман Ю" і "Тоттенгем" рятуватимуть сезон у фіналі

У Лізі Європи на вболівальників чекає виключно англійський фінал: за трофей номер два в клубному футболі Старого Світу посперечаються "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенгем".

"Червоні дияволи" вдруге поспіль відвели душу на "Атлетіку" з Більбао, який розбив мрію своїх фанів про участь у домашньому фіналі на "Сан-Мамесі". Манкуніанці пропустили першими від Жаурегізара, але у другому таймі поклали супернику аж чотири м'ячі - дубль у Маунта, по одному у Каземіро та Гойлунда. 7:1 за підсумком двох ігор, які яскраво свідчать про величезну перевагу підопічних Рубена Аморіма.

На "Тоттенгем" чекав вояж в одну з найпівнічніших точок європейського футболу - норвезьке місто Буде розташоване за Північним полярним колом. Проте лондонців арктичне повітря не налякало: комфортна перемога 2:0 з голами Соланке та Порро. Казка "Буде-Глімта" завершилася, але скромній команді з краю вікінгів за сезон все одно можна лише поаплодувати.

І для "Ман Ю", і для "Тоттенгема" битва у фіналі буде не лише за кубок - обидві команди провалили чемпіонат і не кваліфікувалися у європейські турніри на наступний сезон. А переможець Ліги Європи одразу вирушить в основний етап наступної Ліги чемпіонів.