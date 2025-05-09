Збірна України з волейболу розпочала важливий тренувальний збір

Цей рік стане історичним для чоловічої збірної України з волейболу – на «синьо-жовтих» чекає дебютна участь у Лізі націй та боротьба на чемпіонаті світу.

За останні декілька років чоловіча збірна України з волейболу змогла досягти справді видатних результатів. У 2022 році чоловіча збірна вперше в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. А торік здобула перемогу в Золотій Євролізі та вперше кваліфікувалася у Лігу націй – турнір, що об’єднує 18 найсильніших команд світу.

«Цьогоріч збірна України з волейболу вперше зіграє у Лізі націй. Це не просто історичний прорив, а підтвердження великого шляху, пройденого нами в останні роки. Бачимо майбутнє українського волейболу у стабільному розвитку, міжнародному досвіді та сильному чемпіонаті. І прагнемо створити умови, в яких талановиті гравці зростатимуть до рівня світових зірок. Впевнені, що це лише початок нової ери українського волейболу — амбітного, сильного та успішного на міжнародній арені», - підкреслив перший віцепрезидент Федерації волейболу України Олександр Герега.

5 травня національна команда розпочала підготовку до нового міжнародного сезону. Збірна на чолі з головним тренером Раулем Лосано проводить тренувальний збір у Городку, що на Хмельниччині. Перший етап підготовки стане важливою складовою для напрацювання ігрових зв’язок перед вирішальними іграми.

«Головна ціль Збірної України з волейболу – Олімпійські Ігри-2028. Щоб потрапити напряму, ми маємо бути в топ-10 команд світу. Зараз ми займаємо 14-те місце, важливо поступово рухатись вперед. Ліга Націй – дуже складний турнір, де виступають найкращі команди світу. У нас нова команда в порівнянні з тією, що була минулого сезону. Мені важливо, щоб гравці показали свій максимум – тоді буде результат», - каже Рауль Лосано.

Тренер збірної з волейболу Рауль Лосано

Тренувальний збір у Городку триватиме один тиждень. За його результатами будуть відібрані кращі гравці українського чемпіонату, які поїдуть на наступний збір в Польщу. Там до команди приєднаються легіонери національної збірної. Тренувальний збір в Польщі триватиме ще чотири тижні і за його підсумками буде сформовано основний склад збірної, яка візьме участь у Лізі націй та Чемпіонаті світу.

Вже 11 червня збірна грою проти США розпочне свій виступ у найпрестижнішому комерційному турнірі збірних - Лізі Націй. На груповому етапі Україна зіграє 12 матчів, а для виходу у фінальну частину команді потрібно потрапити до вісімки найкращих.

«Всі готові до бою. Цього року нас чекають дуже серйозні змагання – Ліга Націй та Чемпіонат світу. Якщо говорити про Лігу Націй, то визначальним для команди буде другий тиждень, коли наша збірна зіграє проти Болгарії, Туреччини і тут дуже важливо перемагати», – зазначив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

Збірна з волейболу

У ФВУ також нагадали, що вже у вересні українська команда візьме участь у чемпіонаті світу, який цьогоріч прийматимуть Філіппіни.