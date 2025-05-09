Головний тренер збірної України з волейболу Лосано припустив, хто буде новим лідером команди

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано припустив, хто стане новим лідером національної команди після Олега Плотницького.

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

«Багатьох гравців я ще не знаю, адже в нас нова молода команда. Про це можна буде говорити після того, як ми проведемо тривалий час разом. Звісно, минулого року лідером у нас був Юрій Семенюк. Він став капітаном і дуже добре себе проявляв. Він приєднається до нас на тренувальному зборі в Польщі», – сказав Лосано.

Тренер також наголосив, що у команді відбувається зміна поколінь.

«Якщо загалом порівнювати команду, яка є зараз, з тією, що була минулого року, то ми маємо 12 нових гравців, які ще не були в національній збірній. Зараз усе по-іншому. Будемо працювати, розвиватися і разом досягати наших цілей. Хлопцям потрібен час, аби зігратися, відчути один одного», – пояснив він.

Нагадаємо, у 2025 році збірна України з волейболу візьме участь у Лізі націй і Чемпіонаті світу. Станом на зараз Україна йде 14-ю в рейтингу кращих волейбольних національних команд світу.