Чоловіча збірна України з волейболу у чвертьфіналі виграла в Чилі з рахунком 3:1 й не лише вийшла у півфінал Кубка претендентів, а й забезпечила місце у Лізі націй–2025. Генеральним партнером з розвитку, управління, підтримки та забезпечення збірної виступає ГК Епіцентр.

Збірна України з волейболу

Після тріумфу в Золотій Євролізі вдруге оновлена національна команда під керівництвом головного тренера Рауля Лосано продовжує вражати. Сьогодні в Китаї Збірна України в матчі 1/4 фіналу Кубка претендентів Міжнародної федерації волейболу здобула вольову перемогу над командою Чилі.

Перший сет був неймовірно напруженим. На старті збірна Чилі володіла розгромною перевагою в 10 очок (15:5) й до кінця партії нашій команді вдалось лише скоротити відставання до 5 балів. У другому сеті команди йшли на рівних, але українська збірна проявила неабиякий характер і змогла завершити сет на свою користь з рахунком 25:23. Виграш у другій партії додав впевненості й надалі гру збірна України взяла під свій контроль, не залишивши шансів супернику на перемогу.

Українська збірна з волейболу

Найрезультативнішим гравцем України став діагональний Віктор Шаповал, який здобув 16 очок.

“Завдяки співпраці з Китаєм ми завчасно приїхали, пристосувалися до різниці в часі, змогли потренуватися й навіть зіграти проти Китаю. Кожен член команди був навіть занадто мотивований і ми намагалися підготувати збірну якомога краще, — розповідає про підготовку помічник головного тренера Піотр Грабан. — Так, ми не дуже добре почали, але з кожним сетом грали краще. Наприкінці 2 партії Олександр Коваль виконав чудову подачу і приніс важливу перемогу. Хорошу гру продемонстрували Віктор Шаповал, Сергiй Євстратов і Максим Дрозд. Коли хлопці зібралися, то пазли почали складатися в ту картину, яку ми хотіли бачити. Збірна Чилі намагалася щось змінити, але коли ми ловимо кураж, нас неможливо обвести.”

Найрезультативнішим гравцем України став діагональний Віктор Шаповал

Кубок претендентів — це відбірковий турнір до найпрестижніших змагань Ліги націй. Півфінал, де Україна зустрінеться із збірною Бельгії, відбудеться уже завтра, 6 липня, о 15:00 за київським часом. Але перемога над Чилі зміцнила позиції національної збірної в рейтингу FIVB й ми уже гарантовано потрапляємо до Ліги націй–2025.

“Завтра на нас чекає дуже важкий матч. Команда Бельгії сильніша за Чилі, і ми повинні бути хорошими у всіх аспектах — фізичному, ментальному і тактичному. Тренерський штаб готує тактику до завтрашнього матчу, а гравці й технічний персонал роблять все можливе, щоб наші хлопці постали в найкращій формі. Тримайте за нас кулаки!” — додав Піотр Грабан.