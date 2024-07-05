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Україна перемогла Чилі й гарантувала собі місце в Лізі націй Новини компаній

Збірна виграла з рахунком 3:1.

Чоловіча збірна України з волейболу у чвертьфіналі виграла в Чилі з рахунком 3:1 й не лише вийшла у півфінал Кубка претендентів, а й забезпечила місце у Лізі націй–2025. Генеральним партнером з розвитку, управління, підтримки та забезпечення збірної виступає ГК Епіцентр.

Збірна України з волейболу
Збірна України з волейболу

Після тріумфу в Золотій Євролізі вдруге оновлена національна команда під керівництвом головного тренера Рауля Лосано продовжує вражати. Сьогодні в Китаї Збірна України в матчі 1/4 фіналу Кубка претендентів Міжнародної федерації волейболу здобула вольову перемогу над командою Чилі. 

Перший сет був неймовірно напруженим. На старті збірна Чилі володіла розгромною перевагою в 10 очок (15:5) й до кінця партії нашій команді вдалось лише скоротити відставання до 5 балів. У другому сеті команди йшли на рівних, але українська збірна проявила неабиякий характер і змогла завершити сет на свою користь з рахунком 25:23. Виграш у другій партії додав впевненості й надалі гру збірна України взяла під свій контроль, не залишивши шансів супернику на перемогу.

Українська збірна з волейболу
Українська збірна з волейболу

Найрезультативнішим гравцем України став діагональний Віктор Шаповал, який здобув 16 очок. 

“Завдяки співпраці з Китаєм ми завчасно приїхали, пристосувалися до різниці в часі, змогли потренуватися й навіть зіграти проти Китаю. Кожен член команди був навіть занадто мотивований і ми намагалися підготувати збірну якомога краще, — розповідає про підготовку помічник головного тренера Піотр Грабан. — Так, ми не дуже добре почали, але з кожним сетом грали краще. Наприкінці 2 партії Олександр Коваль виконав чудову подачу і приніс важливу перемогу. Хорошу гру продемонстрували Віктор Шаповал, Сергiй Євстратов і Максим Дрозд. Коли хлопці зібралися, то пазли почали складатися в ту картину, яку ми хотіли бачити. Збірна Чилі намагалася щось змінити, але коли ми ловимо кураж, нас неможливо обвести.”

Найрезультативнішим гравцем України став діагональний Віктор Шаповал
Найрезультативнішим гравцем України став діагональний Віктор Шаповал

Кубок претендентів — це відбірковий турнір до найпрестижніших змагань Ліги націй. Півфінал, де Україна зустрінеться із збірною Бельгії, відбудеться уже завтра, 6 липня, о 15:00 за київським часом. Але перемога над Чилі зміцнила позиції національної збірної в рейтингу FIVB й ми уже гарантовано потрапляємо до Ліги націй–2025.

“Завтра на нас чекає дуже важкий матч. Команда Бельгії сильніша за Чилі, і ми повинні бути хорошими у всіх аспектахфізичному, ментальному і тактичному. Тренерський штаб готує тактику до завтрашнього матчу, а гравці й технічний персонал роблять все можливе, щоб наші хлопці постали в найкращій формі. Тримайте за нас кулаки!” — додав Піотр Грабан.

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