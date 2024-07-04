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Британець встановив новий рекорд за кількістю перемог на "Тур де Франс"

Марк Кевендіш підтвердив свій статус найкращого спринтера всіх часів.

Британець встановив новий рекорд за кількістю перемог на "Тур де Франс"
Марк Кевендіш
Фото: EPA/UPG

Британський велогонщик Марк Кевендіш побив, здавалося б, вічний рекорд Едді Меркса за кількістю перемог на етапах "Тур де Франс". Жива легенда спорту фінішував першим на п'ятому етапі цьогорічної велобагатоденки і зафіксував таким чином показник у 35 тріумфів.

Як повідомляє BBC, 39-річний Кевендіш йшов до свого досягнення аж з 2008 року, коли вперше виграв етап на французькому турі. Він планував встановлення рекорду минулоріч, але через падіння та травму не зміг продовжити боротьбу. Проте, відмовившись від наміру завершити кар'єру, повернувся і все ж переписав історію.

Загалом у спортивному доробку Кевендіша 165 різноманітних перемог, що робить його головним претендентом на звання найкращого спринтера на шосе всіх часів.

У генеральній класифікації "Тур де Франс-2024" поки лідирує словенець Тадей Погачар. Цьогоріч "Велика петля" вперше за історію фінішує не в Парижі через підготовку столиці Франції до Олімпійських ігор. Завершувати тритижневий веломарафон гонщики будуть у Ніцці.  

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