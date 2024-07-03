Українські тенісистки встановили національний рекорд на турнірах з серії Grand Slam

Раніше до другого кола проходило не більше чотирьох українок.

Українська тенісистка Даяна Ястремська під час поєдинку на Вімблдоні.

Вперше в історії п'ять українських тенісисток зуміли пройти до другого кола на турнірі Grand Slam.

Про це повідомляє “Великий теніс України”.

На Вімблдоні-2024 стартовий раунд подолали:

Марта Костюк

Еліна Світоліна

Даяна Ястремська

Дарія Снігур

Юлія Стародубцева

Раніше на жодному турнірі Grand Slam в другому колі жіночої одиночної сітки не було більше чотирьох українок.

Таким чином, українки встановили національний рекорд.

Раніше по чотири українки виходили одночасно на турнірах Grand Slam у друге коло на:

Australian Open-2018 (Світоліна, Цуренко, Бондаренко К., Костюк)

US Open-2020 (Козлова, Ястремська, Бондаренко К., Костюк)

Wimbledon-2023 (Світоліна, Калініна, Цуренко, Костюк)

Australian Open-2024 (Світоліна, Цуренко, Костюк, Ястремська)

Більше про виступ українок на Вімблдоні-2024 читайте в матеріалі LB.ua.