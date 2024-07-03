Українські тенісистки встановили національний рекорд на турнірах з серії Grand Slam

Вперше в історії п'ять українських тенісисток зуміли пройти до другого кола на турнірі Grand Slam.
Про це повідомляє “Великий теніс України”.
На Вімблдоні-2024 стартовий раунд подолали:
- Марта Костюк
- Еліна Світоліна
- Даяна Ястремська
- Дарія Снігур
- Юлія Стародубцева
Раніше на жодному турнірі Grand Slam в другому колі жіночої одиночної сітки не було більше чотирьох українок.
Таким чином, українки встановили національний рекорд.
Раніше по чотири українки виходили одночасно на турнірах Grand Slam у друге коло на:
- Australian Open-2018 (Світоліна, Цуренко, Бондаренко К., Костюк)
- US Open-2020 (Козлова, Ястремська, Бондаренко К., Костюк)
- Wimbledon-2023 (Світоліна, Калініна, Цуренко, Костюк)
- Australian Open-2024 (Світоліна, Цуренко, Костюк, Ястремська)
Більше про виступ українок на Вімблдоні-2024 читайте в матеріалі LB.ua.