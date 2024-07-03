Ястремська здолала Грачову, а Стародубцева поступилася Радовчич у другому колі Вімблдону

Даяна пробилася до третього кола змагань, здійснивши камбек.

LB.ua в Google News

Даяна Ястремська під час матчу на Вімблдоні.

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла натуралізовану француженку Варвару Грачову у трьох сетах (3:6, 6:4, 7:6), повідомили на офіційному сайті змагань.

Матч тривав 2 години 35 хвилин. Упродовж зустрічі Даяні довелося відіграватися після першого програного сету. Вона виконала 6 подач навиліт та допустилася 4 подвійних помилок.

Ястремська вдруге зустрічалася з Грачовою, здобувши другу перемогу.

У третьому колі Даяна зіграє проти хорватки Донни Векич.

Фото: Арата Ямаока Ірина Стародубцева під час матчу другого кола Вімблдону проти Лулу Радовчич із Нової Зеландії.

У паралельному матчі Юлія Стародуюцева поступилася Лулу Радовчич із Нової Зеландії (6:4, 3:6, 2:6).

За понад 2 години гри українка виконала 4 подачі навиліт та зробила 2 подвійні помилки.

Нагадаємо, сьогодні до другого кола вийшла Еліна Світоліна, здолавши у трьох сетах польку Магду Лінетт.