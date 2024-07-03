Ястремська здолала Грачову, а Стародубцева поступилася Радовчич у другому колі Вімблдону

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла натуралізовану француженку Варвару Грачову у трьох сетах (3:6, 6:4, 7:6), повідомили на офіційному сайті змагань.
Матч тривав 2 години 35 хвилин. Упродовж зустрічі Даяні довелося відіграватися після першого програного сету. Вона виконала 6 подач навиліт та допустилася 4 подвійних помилок.
Ястремська вдруге зустрічалася з Грачовою, здобувши другу перемогу.
У третьому колі Даяна зіграє проти хорватки Донни Векич.
У паралельному матчі Юлія Стародуюцева поступилася Лулу Радовчич із Нової Зеландії (6:4, 3:6, 2:6).
За понад 2 години гри українка виконала 4 подачі навиліт та зробила 2 подвійні помилки.
Нагадаємо, сьогодні до другого кола вийшла Еліна Світоліна, здолавши у трьох сетах польку Магду Лінетт.