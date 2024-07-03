Туреччина завдяки дублю центрального захисника перемогла Австрію на Євро-2024

Збірна Туреччини здолала Австрію (2:0) в 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На початку матчу турок Демірал зіграв першим на добиванні й відкрив рахунок у матчі.

Фото: EPA/UPG Меріх Демірал (ліворуч) з Туреччини забиває перший гол під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Австрією та Туреччиною в Лейпцигу, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Барис Альпер Їлмаз (праворуч) з Туреччини та Філіп Мвене з Австрії борються за м'яч під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Австрією та Туреччиною в Лейпцигу, Німеччина.

У другому таймі центральний захисник зробив дубль, відгукнувшись на пас Гюлера з кутового. Австрійці змогли відіграти один м’яч зусиллями Грегорича, але цього виявилося замало.

Фото: EPA/UPG Меріх Демірал з Туреччини забиває другий м'яч під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Австрією та Туреччиною, Лейпциг, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Міхаель Грегорич з Австрії (ліворуч) відзначається під час футбольного матчу 1/8 фіналу УЄФА ЄВРО-2024 між Австрією та Туреччиною в Лейпцигу, Німеччина.

У чвертьфіналі Туреччина зустрінеться з Нідерландами.

Нагадаємо, в іншому матчі 1/8 фіналу Нідерланди розгромили Румунію (3:0).