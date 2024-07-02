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Плей-оф Євро-2024: сьогодні Румунія протистоятиме Нідерландам в 1/8 фіналу

У чвертьфіналі переможець зіграє з Австрією або Туреччиною.

Плей-оф Євро-2024: сьогодні Румунія протистоятиме Нідерландам в 1/8 фіналу
Ілюстративне фото
Фото: Sport Pictures

Сьогодні відбудеться матч 1/8 фіналу Євро-2024, в якому збірна Румунії зустрінеться з Нідерландами.

Гра пройде на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Головним арбітром буде Фелікс Цваєр з Німеччини.

У чвертьфіналі переможець цієї пари зіграє з Австрією або Туреччиною.

Збірна Румунії хоч і виграла всього одну гру, але змогла з першого місця вийти зі своєї групи. При цьому з гри Румунія забила лише Україні і то - два м'ячі ударами з-за меж штрафної. 

На груповому турнірі Румунія виграла в України (3:0), програла Бельгії (0:2) та зіграла внічию з Словаччиною (1:1)

Команди зіграли між собою 10 матчів: вісім перемог Нідерландів, одна перемога Румунії та одна нічия. Востаннє команди зустрічалися у листопаді 2017 року, коли у контрольному матчі перемогли Нідерланди - 3:0. 

Цього ж разу букмекери Favbet віддають перевагу також Нідерландам. 

Нагадаємо, що в першому матчі групового раунду квартету Е на Євро-2024 збірна України розгромно поступилася Румунії (0:3).

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