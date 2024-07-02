Євро-2024: Португалія перемогла Словенію за підсумками післяматчевої серії пенальті

Збірна Португалії перемогла Словенію по пенальті – 3:0(0:0 після основного часу) в 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Фото: EPA/UPG Пепе з Португалії (ліворуч) та Бенджамін Шешко зі Словенії (праворуч) борються за м'яч під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Португалією та Словенією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

Протягом основного часу матчу збірна Португалії діяла активніше, але не змогла реалізувати свої шанси відзначитися. На другій доданій хвилині до першого тайму португалець Пальїнья потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але влучив у стійку.

Фото: EPA/UPG Воротар Діогу Кошта з Португалії відбиває удар Бенджаміна Шешко (по центру) зі Словенії під час футбольного матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Португалією та Словенією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

На старті другого тайму Бернарду Сілва не зміг зорієнтуватися на добиванні, змарнувавши гольовий момент. Найкращий момент португальців в екстратаймі змарнував Роналду, не реалізувавши пенальті.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду з Португалії (по центру) не забиває з пенальті під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Португалією та Словенією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

У серії післяматчевих пенальті голкіпер Португалії Діогу Кошта відбив усі три удари словенців і вивів свою команду у чвертьфінал.

Фото: EPA/UPG Воротар Діогу Кошта з Португалії відбиває удар Йосипа Ілічіча зі Словенії у серії пенальті під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Португалією та Словенією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Воротар збірної Португалії Діогу Кошта відбиває другий удар під час серії пенальті матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Португалією та Словенією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Бернарду Сілва з Португалії (праворуч) забиває вирішальний гол у серії пенальті під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 між Португалією та Словенією у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.

В 1/4 фіналу збірна Португалії зіграє з Францією.

Нагадаємо, збірна Франції у своєму матчі 1/8 фіналу перемогла Бельгію (1:0).