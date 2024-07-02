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Євро-2024: Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу

Усі представники групи Е завершили виступи на Чемпіонаті Європи.

Євро-2024: Нідерланди розгромили Румунію в 1/8 фіналу
Фото: EPA/UPG

Нідерланди перемогли Румунію (3:0) в 1/8 фіналу Євро-2024, повідомляє УЄФА

На 20 хвилині нідерландець Гакпо отримав м’яч на лівому фланзі та пробив після зміщення в центр у лівий кут воріт.

У другому таймі той таки Гакпо прорвався лівим флангом і віддав пас на Малена, який пробив у ворота. На 90+3 хвилині Мален довів рахунок до розгромного, розібравшись в епізоді у штрафному майданчику румунів.

Перемога дозволила підопічним Рональда Кумана пройти до чвертьфіналу. Збірна Румунії завершила виступи на турнірі.

Збірна Нідерландів зіграє у чвертьфіналі з переможцем пари Австрія – Туреччина. Початок матчу – о 22:00 за Києвом. 

Нагадаємо, до 1/4 фіналу уже вийшли Іспанія, Німеччина, Португалія, Франція, Англія та Швейцарія.

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