Камбек Ястремської та Костюк, прощальний матч легенди: огляд другого кола Вімблдону

Уперше в історії українського тенісу одразу п’ять наших спортсменок зіграли у другому колі одиночного розряду турніру серії грендслем. Хто з українок іде далі, а хто залишив Вімблдон, як грають лідери світового рейтингу, для кого цьогорічний трав’яний грендслем став останнім у кар’єрі — далі в матеріалі.

Даяна Ястремська у матчі проти Варвари Грачової у другому колі Вімблдону.

Три різні перемоги українок

У другому турі одиночного розряду одразу три українські тенісистки здобули перемогу. Мова про Даяну Ястремську, Марту Костюк й Еліну Світоліну. Кожна по-своєму провела другий раунд, але точно зіграє в ще одному матчі на трав’яному мейджорі.

Першою серед українок грала Даяна Ястремська. Українка змусила вболівальників понервувати в поєдинку з колишньою росіянкою, а тепер представницею Франції Варварою Грачовою. Даяна віддала сет на початку, тож далі мусила відігруватися. Успішно. Перевела матч у третю партію, яка й стала вирішальною. За рахунку 5:4 у третьому сеті Грачова подавала на матч, але українка вдало захистилась і перевела гру на тай-брейк. У вирішальній фазі впевнено забрала перемогу.

Даяна Ястремська — Варвара Грачова — 3:6, 6:4, 7:6 (5).

У наступному матчі на Ястремську чекає хорватка Донна Векич. Це буде їхнє сьоме очне протистояння. В останніх трьох зустрічах Даяна програла.

Ще одну перемогу для української делегації на Вімблдоні здобула Марта Костюк. Її протистояння з колишньою росіянкою, а тепер австралійкою Дарією Севілл сміливо тягне на трилер.

Фото: Арата Ямаока/ФТУ Українська тенісистка Марта Костюк під час матчу другого кола Вімблдону проти австралійки Дарії Севілл.

It took this kind of effort and shot making for @marta_kostyuk to win this incredible match 🔥#Wimbledon pic.twitter.com/bazWQIXygY — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Матч між суперницями розпочався доволі рівно. Ключовим став п'ятий гейм, коли Костюк дозволила Севілл зробити брейк на своїй подачі. Саме цей брейк допоміг австралійці повести в рахунку за сетами. Далі була гра нервів: Марті мало що вдавалося. Як наслідок, вона довела гру до критичного 2:5 на користь суперниці. Але зібратися, взяла три гейми поспіль і перевела гру на тай-брейк, де зрівняла рахунок за партіями.Варто також відзначити фізичну підготовку, коштом якої Костюк узяла вирішальний сет.

Марта Костюк — Дар’я Севілл — 4:6, 7:6 (2), 6:4.

Вийшовши до третього кола, Костюк повторила свій найкращий результат на Вімблдоні. У третьому раунді Марта зустрінеться з Медісон Кіс. Що цікаво, саме американці Костюк поступилася торік на трав’яному мейджорі.

Третьою з українок у третє коло вийшла Еліна Світоліна. Її гра була найбільш переконливою серед наших тенісисток. Трохи більше ніж за годину вона здолала німкеню Юле Німаєр: диктувала суперниці свою манеру гри й упевнено пробилася далі.

Фото: Арата Ямаока/ФТУ Еліна Світоліна під час матчу другого кола Вімблдону проти німкені Юле Німаєр.

У третьому раунді Еліна зіграє проти 10-ї ракетки світового рейтингу, представниці Тунісу Онс Жабер. Це п’яте очне протистояння тенісисток. Зараз рахунок 3:1 на користь українки.

На жаль, не перемогами єдиними. Ще двоє українок завершили виступи на Вімблдоні. Мова про Юлію Стародубцеву та Дарію Снігур. Стародубцева поступилась австралійці Лулу Сунь, а Снігур — латвійці Олені Остапенко.

Юлія Стародубцева — Лулу Сунь — 6:4, 3:6, 2:6.

Дарія Снігур — Олена Остапенко — 3:6, 0:6.

Українки в парному розряді

Тішать перемогами наші тенісистки й у парному розряді. Надія Кіченок у дуеті з угоркою Тімеа Бабош виграла стартовий матч проти британського дуету Наїкти Бейнс й Амелії Раєцкі. У другому раунді пара зіграє проти третіх сіяних, американки Ніколь Меліхар-Мартінес й австралійки Еллен Перес.

Надія Кіченок / Тімеа Бабош — Найкта Бейнс / Амелія Раєцкі — 6:4, 6:4.

Сестра Надії Людмила також успішно стартувала з Оленою Остапенко. Зірковий дует упевнено переміг росіянку з австралійським паспортом Дарію Севілл і її китайську подругу Юань Юе. Далі на Людмилу й Олену чекатиме ще одна росіянка Анна Блінкова та її напарниця з Єгипту Маяр Шериф.

Людмила Кіченок / Олена Остапенко — Дар’я Севілл / Юань Юе — 6:1, 6:4.

Поєднуватиме виступи в одиночному та парному турнірах Марта Костюк. З румункою Єленою-Габріелою Русе вона перемогла мексиканку Джуліану Олмос і нейтральну Олександру Панову. Наступними суперницями українки й румунки на Вімблдоні стануть переможниці матчу Яна Сізікова / Ван Яфань – Анна Калинська / Донна Векич. Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе — Джуліана Олмос / Олександра Панова — 2:6, 6:3, 6:0.

А от Даяна Ястремська тепер зосередиться на одиночному розряді та міксті. У дуеті з Ангеліною Калініною вони завершили виступи у парних змаганнях. Українська пара поступилась 11-м сіяним американкам Коко Гауфф та Джессіці Пегулі.

Даяна Ястремська / Ангеліна Калініна — Коко Гауфф / Джессіка Пегула — 5:7, 7:6 (7), 5:7.

Як виступають лідери на Вімблдоні

Лідери світових рейтингів і в жіночому, і в чоловічому розрядах продовжують свою впевнену ходу. Перша ракетка рейтингу WTA полька Іга Швьонтек на класі розібралась із хорваткою Петрою Мартич — 6:4, 6:3. У третьому колі Іга зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою.

Фото: EPA/UPG Карлос Алькарас з Іспанії під час матчу другого раунду чоловічого одиночного розряду проти Александара Вукича з Австралії на Вімблдоні, Велика Британія.

Прощання легенди

Продовжує захист чемпіонського титулу і Карлос Алькарас . Іспанець у трьох сетах здолав австралійця Александра Вукича – 7:6 (5), 6:2, 6:2. Наступним його суперником стане Френсіс Тіафо, якого Карлос обіграв 2022 року в півфіналі, після чого став чемпіоном.

Триразовий переможець турнірів серії грендслем Енді Маррей зіграв прощальний матч на трав’яному мейджорі. На Центральному корті Вімблдону разом з братом Джеймі він поступився на старті парного турніру.

Фото: EPA/UPG Британець Енді Маррей вітає натовп на Центральному корті після поразки в матчі 1-го раунду чоловічого парного розряду на Вімблдоні, Великобританія.

Уболівальники й колеги по туру проводжали Енді оваціями. Цей момент точно не залишив байдужим нікого.

Побачити гру Маррея ще вдасться в міксті з Еммою Радукану. Також імовірно, що британець зіграє на Олімпійських іграх, після чого спробує себе в ролі тренера.