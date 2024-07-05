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Камбек Ястремської та Костюк, прощальний матч легенди: огляд другого кола Вімблдону

Уперше в історії українського тенісу одразу п’ять наших спортсменок зіграли у другому колі одиночного розряду турніру серії грендслем. Хто з українок іде далі, а хто залишив Вімблдон, як грають лідери світового рейтингу, для кого цьогорічний трав’яний грендслем став останнім у кар’єрі — далі в матеріалі. 

Камбек Ястремської та Костюк, прощальний матч легенди: огляд другого кола Вімблдону
Даяна Ястремська у матчі проти Варвари Грачової у другому колі Вімблдону.
Фото: Арата Ямаока/ФТУ

Три різні перемоги українок 

У другому турі одиночного розряду одразу три українські тенісистки здобули перемогу. Мова про Даяну Ястремську, Марту Костюк й Еліну Світоліну. Кожна по-своєму провела другий раунд, але точно зіграє в ще одному матчі на трав’яному мейджорі. 

Першою серед українок грала Даяна Ястремська. Українка змусила вболівальників понервувати в поєдинку з колишньою росіянкою, а тепер представницею Франції Варварою Грачовою. Даяна віддала сет на початку, тож далі мусила відігруватися. Успішно. Перевела матч у третю партію, яка й стала вирішальною. За рахунку 5:4 у третьому сеті Грачова подавала на матч, але українка вдало захистилась і перевела гру на тай-брейк. У вирішальній фазі впевнено забрала перемогу.

Даяна Ястремська — Варвара Грачова — 3:6, 6:4, 7:6 (5). 

У наступному матчі на Ястремську чекає хорватка Донна Векич. Це буде їхнє сьоме очне протистояння. В останніх трьох зустрічах Даяна програла.

Ще одну перемогу для української делегації на Вімблдоні здобула Марта Костюк. Її протистояння з колишньою росіянкою, а тепер австралійкою Дарією Севілл сміливо тягне на трилер. 

Українська тенісистка Марта Костюк під час матчу другого кола Вімблдону проти австралійки Дарії Севілл.
Фото: Арата Ямаока/ФТУ
Українська тенісистка Марта Костюк під час матчу другого кола Вімблдону проти австралійки Дарії Севілл.
Матч між суперницями розпочався доволі рівно. Ключовим став п'ятий гейм, коли Костюк дозволила Севілл зробити брейк на своїй подачі. Саме цей брейк допоміг австралійці повести в рахунку за сетами. Далі була гра нервів: Марті мало що вдавалося. Як наслідок, вона довела гру до критичного 2:5 на користь суперниці. Але зібратися, взяла три гейми поспіль і перевела гру на тай-брейк, де зрівняла рахунок за партіями. 
Варто також відзначити фізичну підготовку, коштом якої Костюк узяла вирішальний сет. 

Марта Костюк — Дар’я Севілл — 4:6, 7:6 (2), 6:4. 

Вийшовши до третього кола, Костюк повторила свій найкращий результат на Вімблдоні. У третьому раунді Марта зустрінеться з Медісон Кіс. Що цікаво, саме американці Костюк поступилася торік на трав’яному мейджорі. 

Третьою з українок у третє коло вийшла Еліна Світоліна. Її гра була найбільш переконливою серед наших тенісисток. Трохи більше ніж за годину вона здолала німкеню Юле Німаєр: диктувала суперниці свою манеру гри й упевнено пробилася далі. 

Еліна Світоліна під час матчу другого кола Вімблдону проти німкені Юле Німаєр.
Фото: Арата Ямаока/ФТУ
Еліна Світоліна під час матчу другого кола Вімблдону проти німкені Юле Німаєр.
Еліна Світоліна — Юле Німаєр — 6:3, 6:4. 

У третьому раунді Еліна зіграє проти 10-ї ракетки світового рейтингу, представниці Тунісу Онс Жабер. Це п’яте очне протистояння тенісисток. Зараз рахунок 3:1 на користь українки. 

На жаль, не перемогами єдиними. Ще двоє українок завершили виступи на Вімблдоні. Мова про Юлію Стародубцеву та Дарію Снігур. Стародубцева поступилась австралійці Лулу Сунь, а Снігур — латвійці Олені Остапенко. 

Юлія Стародубцева — Лулу Сунь  6:4, 3:6, 2:6.

Дарія Снігур  Олена Остапенко  3:6, 0:6. 

Українки в парному розряді

Тішать перемогами наші тенісистки й у парному розряді. Надія Кіченок у дуеті з угоркою Тімеа Бабош виграла стартовий матч проти британського дуету Наїкти Бейнс й Амелії Раєцкі. У другому раунді пара зіграє проти третіх сіяних, американки Ніколь Меліхар-Мартінес й австралійки Еллен Перес.

Надія Кіченок / Тімеа Бабош — Найкта Бейнс / Амелія Раєцкі — 6:4, 6:4. 

Сестра Надії Людмила також успішно стартувала з Оленою Остапенко. Зірковий дует упевнено переміг росіянку з австралійським паспортом Дарію Севілл і її китайську подругу Юань Юе. Далі на Людмилу й Олену чекатиме ще одна росіянка Анна Блінкова та її напарниця з Єгипту Маяр Шериф.

Людмила Кіченок / Олена Остапенко — Дар’я Севілл / Юань Юе — 6:1, 6:4. 

Поєднуватиме виступи в одиночному та парному турнірах Марта Костюк. З румункою Єленою-Габріелою Русе вона перемогла мексиканку Джуліану Олмос і нейтральну Олександру Панову. Наступними суперницями українки й румунки на Вімблдоні стануть переможниці матчу Яна Сізікова / Ван Яфань – Анна Калинська / Донна Векич. Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе — Джуліана Олмос / Олександра Панова — 2:6, 6:3, 6:0. 

А от Даяна Ястремська тепер зосередиться на одиночному розряді та міксті. У дуеті з Ангеліною Калініною вони завершили виступи у парних змаганнях. Українська пара поступилась 11-м сіяним американкам Коко Гауфф та Джессіці Пегулі. 

Даяна Ястремська / Ангеліна Калініна — Коко Гауфф / Джессіка Пегула — 5:7, 7:6 (7), 5:7. 

Як виступають лідери на Вімблдоні

Лідери світових рейтингів і в жіночому, і в чоловічому розрядах продовжують свою впевнену ходу. Перша ракетка рейтингу WTA полька Іга Швьонтек на класі розібралась із хорваткою Петрою Мартич — 6:4, 6:3. У третьому колі Іга зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою. 

Карлос Алькарас з Іспанії під час матчу другого раунду чоловічого одиночного розряду проти Александара Вукича з Австралії на Вімблдоні, Велика Британія.
Фото: EPA/UPG
Карлос Алькарас з Іспанії під час матчу другого раунду чоловічого одиночного розряду проти Александара Вукича з Австралії на Вімблдоні, Велика Британія.
Продовжує захист чемпіонського титулу і Карлос Алькарас. Іспанець у трьох сетах здолав австралійця Александра Вукича – 7:6 (5), 6:2, 6:2. Наступним його суперником стане Френсіс Тіафо, якого Карлос обіграв 2022 року в півфіналі US Open, після чого став чемпіоном. 

Прощання легенди

Триразовий переможець турнірів серії грендслем Енді Маррей зіграв прощальний матч на трав’яному мейджорі. На Центральному корті Вімблдону разом з братом Джеймі він поступився на старті парного турніру. 

Британець Енді Маррей вітає натовп на Центральному корті після поразки в матчі 1-го раунду чоловічого парного розряду на Вімблдоні, Великобританія.
Фото: EPA/UPG
Британець Енді Маррей вітає натовп на Центральному корті після поразки в матчі 1-го раунду чоловічого парного розряду на Вімблдоні, Великобританія.
Уболівальники й колеги по туру проводжали Енді оваціями. Цей момент точно не залишив байдужим нікого. 

Побачити гру Маррея ще вдасться в міксті з Еммою Радукану. Також імовірно, що британець зіграє на Олімпійських іграх, після чого спробує себе в ролі тренера. 

Діана Звягінцева
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