Камбек Ястремської та Костюк, прощальний матч легенди: огляд другого кола Вімблдону

Три різні перемоги українок
У другому турі одиночного розряду одразу три українські тенісистки здобули перемогу. Мова про Даяну Ястремську, Марту Костюк й Еліну Світоліну. Кожна по-своєму провела другий раунд, але точно зіграє в ще одному матчі на трав’яному мейджорі.
Першою серед українок грала Даяна Ястремська. Українка змусила вболівальників понервувати в поєдинку з колишньою росіянкою, а тепер представницею Франції Варварою Грачовою. Даяна віддала сет на початку, тож далі мусила відігруватися. Успішно. Перевела матч у третю партію, яка й стала вирішальною. За рахунку 5:4 у третьому сеті Грачова подавала на матч, але українка вдало захистилась і перевела гру на тай-брейк. У вирішальній фазі впевнено забрала перемогу.
Даяна Ястремська — Варвара Грачова — 3:6, 6:4, 7:6 (5).
У наступному матчі на Ястремську чекає хорватка Донна Векич. Це буде їхнє сьоме очне протистояння. В останніх трьох зустрічах Даяна програла.
Ще одну перемогу для української делегації на Вімблдоні здобула Марта Костюк. Її протистояння з колишньою росіянкою, а тепер австралійкою Дарією Севілл сміливо тягне на трилер.
It took this kind of effort and shot making for @marta_kostyuk to win this incredible match 🔥#Wimbledon pic.twitter.com/bazWQIXygY— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024
Марта Костюк — Дар’я Севілл — 4:6, 7:6 (2), 6:4.
Вийшовши до третього кола, Костюк повторила свій найкращий результат на Вімблдоні. У третьому раунді Марта зустрінеться з Медісон Кіс. Що цікаво, саме американці Костюк поступилася торік на трав’яному мейджорі.
Третьою з українок у третє коло вийшла Еліна Світоліна. Її гра була найбільш переконливою серед наших тенісисток. Трохи більше ніж за годину вона здолала німкеню Юле Німаєр: диктувала суперниці свою манеру гри й упевнено пробилася далі.
У третьому раунді Еліна зіграє проти 10-ї ракетки світового рейтингу, представниці Тунісу Онс Жабер. Це п’яте очне протистояння тенісисток. Зараз рахунок 3:1 на користь українки.
На жаль, не перемогами єдиними. Ще двоє українок завершили виступи на Вімблдоні. Мова про Юлію Стародубцеву та Дарію Снігур. Стародубцева поступилась австралійці Лулу Сунь, а Снігур — латвійці Олені Остапенко.
Юлія Стародубцева — Лулу Сунь — 6:4, 3:6, 2:6.
Дарія Снігур — Олена Остапенко — 3:6, 0:6.
Українки в парному розряді
Тішать перемогами наші тенісистки й у парному розряді. Надія Кіченок у дуеті з угоркою Тімеа Бабош виграла стартовий матч проти британського дуету Наїкти Бейнс й Амелії Раєцкі. У другому раунді пара зіграє проти третіх сіяних, американки Ніколь Меліхар-Мартінес й австралійки Еллен Перес.
Надія Кіченок / Тімеа Бабош — Найкта Бейнс / Амелія Раєцкі — 6:4, 6:4.
Сестра Надії Людмила також успішно стартувала з Оленою Остапенко. Зірковий дует упевнено переміг росіянку з австралійським паспортом Дарію Севілл і її китайську подругу Юань Юе. Далі на Людмилу й Олену чекатиме ще одна росіянка Анна Блінкова та її напарниця з Єгипту Маяр Шериф.
Людмила Кіченок / Олена Остапенко — Дар’я Севілл / Юань Юе — 6:1, 6:4.
Поєднуватиме виступи в одиночному та парному турнірах Марта Костюк. З румункою Єленою-Габріелою Русе вона перемогла мексиканку Джуліану Олмос і нейтральну Олександру Панову. Наступними суперницями українки й румунки на Вімблдоні стануть переможниці матчу Яна Сізікова / Ван Яфань – Анна Калинська / Донна Векич. Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе — Джуліана Олмос / Олександра Панова — 2:6, 6:3, 6:0.
А от Даяна Ястремська тепер зосередиться на одиночному розряді та міксті. У дуеті з Ангеліною Калініною вони завершили виступи у парних змаганнях. Українська пара поступилась 11-м сіяним американкам Коко Гауфф та Джессіці Пегулі.
Даяна Ястремська / Ангеліна Калініна — Коко Гауфф / Джессіка Пегула — 5:7, 7:6 (7), 5:7.
Як виступають лідери на Вімблдоні
Лідери світових рейтингів і в жіночому, і в чоловічому розрядах продовжують свою впевнену ходу. Перша ракетка рейтингу WTA полька Іга Швьонтек на класі розібралась із хорваткою Петрою Мартич — 6:4, 6:3. У третьому колі Іга зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою.
Прощання легенди
Триразовий переможець турнірів серії грендслем Енді Маррей зіграв прощальний матч на трав’яному мейджорі. На Центральному корті Вімблдону разом з братом Джеймі він поступився на старті парного турніру.
Побачити гру Маррея ще вдасться в міксті з Еммою Радукану. Також імовірно, що британець зіграє на Олімпійських іграх, після чого спробує себе в ролі тренера.